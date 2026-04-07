Pensiones en México: Dos Regímenes, Dos Futuros

Análisis detallado de los dos regímenes de pensiones en México: Ley 73 y Ley 97 del IMSS. Se explican las diferencias clave, los requisitos de acceso y las implicaciones para los trabajadores, destacando la importancia de la planificación del retiro.

En México, el panorama de las pensiones se presenta con una dualidad fundamental que afecta directamente el futuro financiero de millones de trabajadores. La coexistencia de dos regímenes distintos, la Ley 73 y la Ley 97 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), crea una división crucial en la manera en que los mexicanos acceden a su jubilación .

Esta diferenciación, que podría parecer meramente técnica, se traduce en realidades muy distintas: estabilidad económica y una pensión vitalicia para algunos, e incertidumbre y la necesidad de un ahorro previsional considerable para otros. Es esencial entender las particularidades de cada esquema para tomar decisiones informadas y planificar el futuro de manera efectiva. El conocimiento de esta información es vital, ya que la elección del régimen, basada en la fecha de inicio de la cotización, determinará en gran medida el nivel de vida durante la etapa de jubilación.\La Ley 73, vigente para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, ofrece un beneficio sustancial: una pensión mensual vitalicia garantizada por el Estado. Este modelo, que se consideraba más ventajoso en su momento, calcula la pensión basándose en factores clave como el promedio salarial de los últimos cinco años de trabajo, las semanas cotizadas y la edad de retiro. Para acceder a este beneficio, se requiere haber acumulado al menos 500 semanas cotizadas y tener entre 60 y 65 años, dependiendo de la edad en que se desee jubilarse. La seguridad que proporciona este régimen radica en el respaldo financiero del Estado, lo que otorga mayor certidumbre y estabilidad a los jubilados. Un dato curioso que ilustra el contexto de esta ley es que fue diseñada en una época donde la esperanza de vida era menor, lo que facilitaba la sostenibilidad del pago de pensiones vitalicias. Los trabajadores que pertenecen a este régimen a menudo exploran estrategias como la Modalidad 40, que les permite aumentar su pensión al elevar su salario base de cotización en los últimos años laborales. Este tipo de estrategias se vuelve crucial en un entorno donde la inflación y el costo de vida pueden erosionar el poder adquisitivo de la pensión.\Por otro lado, la Ley 97, implementada a partir del 1 de julio de 1997, introdujo un cambio paradigmático hacia un sistema de cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). En este modelo, el monto de la pensión depende directamente del ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral, incluyendo las aportaciones del trabajador, del patrón, del gobierno y los rendimientos financieros generados por la inversión de los fondos. A diferencia de la Ley 73, no existe una pensión vitalicia garantizada en todos los casos; el monto dependerá del ahorro acumulado. Para el año 2026, se requieren al menos 850 semanas cotizadas para acceder a la pensión, como parte de una reforma que incrementa gradualmente este requisito hasta llegar a las mil semanas en 2031. El modelo de Afore en México se inspiró en sistemas implementados en países como Chile. Sin embargo, un desafío significativo en este esquema es el bajo nivel de ahorro de muchos trabajadores, lo que podría resultar en pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades en la vejez. Esta realidad resalta la importancia de la educación financiera y la planificación del retiro para asegurar un futuro económico estable. La transición a este modelo de ahorro individual ha generado preocupaciones sobre la capacidad de los trabajadores para ahorrar lo suficiente, y sobre la necesidad de tomar medidas para complementar el ahorro previsional.\La principal diferencia entre ambos regímenes radica en el origen de los recursos para la pensión: la Ley 73 ofrece una pensión vitalicia basada en el salario, mientras que la Ley 97 depende del ahorro acumulado en la Afore. La identificación del régimen al que se pertenece es sencilla: si se cotizó antes de julio de 1997, se aplica la Ley 73; si se inició la cotización después, se está bajo la Ley 97. Esta información puede ser verificada en el historial laboral del IMSS. Especialistas coinciden en que el sistema de pensiones enfrentará retos importantes, especialmente para quienes dependen de su cuenta individual. La brecha entre ambos modelos refleja un cambio estructural en la forma de entender el retiro en México, donde el ahorro personal se ha convertido en el eje central del futuro financiero, impulsando la necesidad de una planificación cuidadosa y de la búsqueda de instrumentos financieros adecuados para complementar los ingresos al momento de la jubilación





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