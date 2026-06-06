Pensiones exentas de ISR en México: Límite y condiciones 2024

Las pensiones en México están exentas de pagar Impuesto Sobre la Renta cuando no superan los 53,493 pesos mensuales, equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización diarias. La autoridad aclara que la gran mayoría de los adultos mayores no deben pagar este gravamen, desmintiendo rumores en redes sociales. Solo las pensiones que excedan este monto están sujetas a declaración anual y pago de ISR sobre el excedente, según el artículo 90 de la Ley del ISR.

Las pensiones están exentas de pagar Impuesto Sobre la Renta cuando no superan el equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización diarias; es decir, un monto de 53,493 pesos al mes.

La autoridad ha aclarado que la gran mayoría de los pensionados en el país no deben pagar este impuesto por los ingresos que reciben por concepto de pensión, desmintiendo información circulada en redes sociales sobre un supuesto pago obligatorio para adultos mayores. La exención aplica específicamente a los apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de programas federales o estatales, según lo establecido en el artículo 90 de la Ley del ISR.

Solo aquellas pensiones que excedan el límite de 15 UMAS diarias estarán sujetas a declaración anual y al pago del gravamen. Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores, un sector vulnerable de la población. El umbral de exención se actualiza periódicamente con base en la UMA, cuyo valor diario determina el tope mensual de 53,493 pesos. Por tanto, los pensionados con ingresos inferiores a ese monto no realizan trámites adicionales ante el fisco.

La regla es clara: la exención cubre la totalidad de la pensión siempre que no se supere el límite. Si la pensión supera los 53,493 pesos mensuales, el excedente sí estaría sujeto a impuesto. Es importante consultar anualmente los montos actualizados, ya que la UMA puede cambiar. El SAT recomienda a los adultos mayores verificar sus ingresos contra el umbral vigente y, en caso de duda, acudir a canales oficiales.

Esta disposición forma parte del marco legal mexicano para garantizar que los programas de apoyo a personas mayores no se vean reducidos por cargas fiscales. En resumen, la mayoría de los pensionados mexicanos están libres del ISR sobre su pensión, siempre que sus ingresos mensuales no rebasen los 53,493 pesos. Quienes perciban montos mayores deberán cumplir con sus obligaciones fiscales correspondientes, presentando declaración anual y pagando el impuesto sobre el excedente.

La autoridades fiscales han reiterado que esta información debe ser verificada en fuentes oficiales para evitar malentendidos derivados de rumores en redes sociales





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