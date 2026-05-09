Pentágono revela evidencia de objetos volantes en la Luna y avistamientos en 1950

El Pentágono ha dado a conocer una serie de documentos clasificados que contienen fotos, testimonios y análisis de objetos volantes en la Luna y avistamientos en 1950. Estos documentos incluyen la transcripción de las conversaciones entre los astronautas y las autoridades, así como análisis sobre la velocidad y la distancia de los objetos observados en el cielo.

Había mucha expectativa por conocer todos los secretos de la vida extraterrestre. Este viernes se publicaron una serie de documentos que permanecían en el Pentágono bajo llave, con la etiqueta de ‘Clasificados’.

En ellos, encontramos fotos, testimonios y intentos de explicar qué son los OVNI (Objetos Voladores No Identificados). Uno de los más llamativos ha sido el avistamiento de los astronautas del Apolo 12. Fueron los segundos en llegar a la Luna, y en sus labores de exploración cuentan que dieron con unas luces muy brillantes en el cielo. El Pentágono ha dado a conocer la fotografía inédita de esos destellos.

Los documentos aportan la transcripción de las conversaciones con Houston; así lo describían: ‘¿Ves esas luces brillantes? Son como partículas o destellos de luz (…) parece que hayan escapado de la Luna’. También hay fotografías nunca antes vistas de la misión Apolo 17, de 1972. Muestra una formación triangular de luces en tres focos distintos.

El Pentágono añade en un pie de foto que ‘no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía’, pero que un nuevo análisis indicó que podría tratarse de un ‘objeto físico’





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