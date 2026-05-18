Pep Guardiola abandonará su papel como técnico del Manchester City hasta 2027, al final de un ciclo único en el que rompió récords de puntos y revoluciono el paradigma del balompié británico. La cúpula del club iniciará las investigaciones para encontrar un entrenador para el banquillo más codiciado del planeta, mientras las redes sociales están llenas de nostalgia y polémica.

Pep Guardiola firmó su exilio en el horizonte mientras manténgase como el técnico del Manchester City hasta 2027. El estratega español se ha visto recompensado por su dominio absoluto en la exigente liguilla de Premier por un récord de puntos, desvinculándose del paradigma del balompié británico.

Con la confirmación de su salida en el horizonte, los próximos días se centrarán en la nostalgia, mientras que la cúpula del club se ocupa inmediatamente de la difícil tarea de buscar un sucesor para el banquillo más codiciado del planeta. De manera inesperada, el Chelsea anunció la salida del director técnico alemán, Thomas Tuchel, después de caer ante el Dinamo Zagreb.

El lobo debutante de Wolverhampton, Raúl Jiménez, firmó un golazo en la Premier League, con una definición soberbia y un disparo de volea desde fuera del área, en una victoria ante el Newcastle. Después de una polémica que generó debates en redes sociales, el golazo de Raúl Jiménez estuvo calificado como el mejor del mes en la Premier League. Raúl Jiménez celebró su golazo al desmembrarse del Manchester City de este lunes





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