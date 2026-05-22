Pep Guardiola ha terminado su etapa de 10 aos con el Manchester City, donde se ha dedicado a llevarlos a seis t' otos de la L' uiga Premier y a la Copa de la Liga y Copa FA de la temporada, pero especialmente a la Copa de la Liga y Copa FA de la temporada. En total, Guardiola ha ganado 17 trofeos importantes en su carrera como entrenador, entre ellos, un doblete en la temporada de este ao.

Pep Guardiola confirm' en lo que los aficionados del Manchester City temían. El entrenador ms exitoso del club se marcha, poniendo fin a una etapa de 10 aos repleta de titulos en la que consolid' al club como una de las grandes potencias de Europa, al mismo tiempo que cambi' el rostro del futb' ol ingls.

Guardiola, que ten' a un ao ms de contrato con el City, dirig' su ltimo partido contra el Aston Villa en la Liga Premier el domingo.

"No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento", dijo Guardiola.

"Nada es eterno, si lo fuera, estaría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City"





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Manchester City Pep Guardiola Exit Title Trophies

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