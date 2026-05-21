Percepción de inseguridad decrece en la alcaldía Gustavo A. Madero

El edil Janecarlo Lozano presumió que la alcaldía Gustavo A. Madero es la que más redujo todos los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, y durante su administración ha decrecido en 9.5% la percepción de inseguridad.

Resalta que la percepción de inseguridad ha decrecido 9.5% Simón Levy fue socio de dueño de empresa sancionada por EU; exfuncionario asegura que rompió relaciónCártel de Sinaloa penetró al menos ocho municipios de Morelos, señala FGR; revela que financió campañas y cooptó funcionariosJanecarlo Lozano presumió que Gustavo A. Madero es la alcaldía con la mayor reducción en los delitos de alto impacto de toda la Ciudad de México, y que durante su administración ha decrecido en 9.5% la percepción de inseguridad.

Al comparecer ante comisiones unidas del Congreso local, el edil enlistó que se han construido senderos seguros, rehabilitado luminarias e incrementado los policías en territorio, pasaron de 15 a 112 patrullas, y se han inaugurado tres Edenes, lo que ha contribuido a mejorar el bienestar social y la seguridad.

‘Entendimos algo fundamental: que la seguridad no sólo se construye reaccionando a los delitos, sino transformando el territorio. Hoy los números lo demuestran: cerramos 2025 siendo la alcaldía, ojo acá, con la mayor reducción de todos los delitos del impacto, sé que suena difícil de creer, no Benito Juárez no Miguel Hidalgo, la alcaldía Gustavo A. Madero es la que más redujo todos los delitos de alto impacto en la Ciudad de México, y aquí están los resultados oficiales’, destacó el alcalde.

En este sentido, Lozano se comprometió ante diputados a cerrar 2026 siendo la alcaldía con más kilómetros de senderos seguros de todo el país. Adelantó que se inaugurarán nuevos edenes, y recalcó que con el Edén Naturaleza ‘estamos demostrando que el norte de la Ciudad es un referente en la transformación urbana, rompiendo la vieja idea de esta Ciudad, que el sur es lo bonito y el norte olvidado’.

Destacó que se han colocado mil 500 tótems violetas por toda la alcaldía, no 70 como en la Cuauhtémoc, ‘verdaderos tótems que sí funcionan, que no solamente son un artilugio de fierro donde a una mujer se le engaña y se le dice que puede estar segura, mil 500 tótems conectados al Centro de Inteligencia’





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