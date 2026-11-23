Estudios de Puerto Rico vinculan la pérdida perinatal y neonatal con infecciones gestacionales como el Zika y recomiendan controles prenatales regulares.

Estudios académicos realizados en Puerto Rico vinculan la pérdida perinatal y neonatal con infecciones durante la gestación, como el virus Zika, y con complicaciones obstétricas. La Puerto Rico Health Sciences Journal (PRHSJ), revista académica del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, difundió estos hallazgos y pidió a las mujeres embarazadas vigilar las señales de alerta y cumplir sus controles prenatales de forma regular.

El embarazo requiere vigilancia médica continua, porque una infección o una complicación obstétrica que pase inadvertida puede comprometer el desarrollo del feto y la vida del recién nacido. Por eso, la atención preventiva, el diagnóstico temprano y el acompañamiento multidisciplinario desde el inicio de la gestación son elementos centrales para reducir riesgos.

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Qué revelan los estudios sobre el virus Zika en la isla

Un estudio retrospectivo publicado en 2024 en la PRHSJ demostró que las infecciones gestacionales pueden alterar los desenlaces perinatales y neonatales en Puerto Rico. La investigación se enfocó en fetos, neonatos e infantes con exposición intrauterina a estos agentes infecciosos.

La literatura médica local documenta que las pérdidas perinatales y neonatales suelen estar relacionadas con complicaciones propias del embarazo, procesos infecciosos, anomalías congénitas o condiciones previas de salud materna. Según la síntesis clínica elaborada a partir de la evidencia científica local, la exposición intrauterina al virus Zika puede afectar los resultados perinatales y neonatales.

De acuerdo con la evidencia clínica internacional y local, el seguimiento prenatal riguroso es la herramienta más efectiva para identificar riesgos a tiempo y reducir desenlaces adversos. Los especialistas advierten, sin embargo, que las mujeres gestantes deben estar atentas a signos clínicos que exigen evaluación urgente.

Cinco recomendaciones para controles prenatales en Puerto Rico

La evidencia clínica respaldada en Puerto Rico establece recomendaciones para fortalecer la prevención, detectar anomalías tempranas y garantizar una atención integral antes y después del parto. Entre ellas figura acudir de forma constante a las citas obstétricas desde el primer trimestre, con el fin de monitorear la salud materna y la evolución del embarazo.

Otra recomendación es someterse a los tamizajes indicados para detectar oportunamente riesgos infecciosos, como el virus Zika u otras patologías transmisibles durante la gestación. Asimismo, se recomienda realizar evaluaciones ecográficas y clínicas periódicas que permitan identificar a tiempo restricciones del crecimiento intrauterino o anomalías congénitas.

Después del nacimiento, el seguimiento neonatal debe ser estricto. Las evaluaciones pediátricas y neonatológicas continuas permiten vigilar la adaptación, el desarrollo neurológico y la salud general del recién nacido.

Señales de alerta que exigen atención urgente

Ante sangrado vaginal, dolor abdominal intenso o una disminución perceptible en los movimientos fetales, la recomendación es acudir de inmediato a una sala de emergencias o consultar al obstetra. Ninguna de estas señales debe esperar a la siguiente cita programada.

Prevenir el contagio de infecciones virales y bacterianas durante la gestación y cumplir estrictamente con las indicaciones médicas resulta fundamental para proteger tanto a la madre como al bebé en desarrollo. Las mujeres embarazadas en Puerto Rico que mantengan estos hábitos y sus controles prenatales reducen la posibilidad de que una complicación pase desapercibida.