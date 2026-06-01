Revisión de la plataforma Conóceles del Instituto Electoral de Coahuila que muestra los perfiles académicos, laborales y propuestas legislativas de las candidaturas del Distrito 14 en la región Sureste, con foco en Saltillo. Incluye datos de aspirantes del PAN, PVEM y Movimiento Ciudadano.

La plataforma Candidatas y candidatos. Conóceles del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha sido revisada por VANGUARDIA, con el objetivo de presentar los perfiles de las candidaturas correspondientes a la Región Sureste, específicamente del Distrito 14 con cabecera en Saltillo.

Este distrito abarca colonias con diversas necesidades, desde sectores del norte como La Hibernia y La Aurora hasta zonas del oriente como Vista Hermosa y Magisterio Sección 38. Para cada candidatura se detalla información sobre trayectoria académica, experiencia laboral, declaración patrimonial, motivaciones para buscar el cargo y propuestas legislativas específicas.

A continuación, se exponen los perfiles de Argentina Cárdenas Lozano del PAN, Zulema Martínez Gámez del PVEM y Alfonso Danao de la Peña de Movimiento Ciudadano, quienes han cumplido con la plataforma Conóceles, aunque la primera no publicó su declaración patrimonial. Cada uno plantea iniciativas enfocadas en áreas como fortalecimiento de estancias infantiles, justicia de género, bienestar animal, apoyo a cuidadores familiares, reforma educativa, justicia ambiental, empoderamiento económico de mujeres y otros temas de relevancia para el distrito.

Los perfiles incluyen also detalles como edades, suplentes, formación profesional y enlaces a redes sociales. La información recollectada busca ofrecer a los electores una visión integral y sustancial de las opciones disponibles, más allá de los datos superficiales, con el fin de Promote una elección informada en el proceso electoral coahuilense





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