Periférico Norte: Rehabilitación avanza y se prevé conclusión de asfalto el 30 de abril

El titular de la Junta de Caminos aseguró que la repavimentación del Periférico Norte está en un 93% de avance y se espera concluir el 30 de abril, aunque trabajos complementarios como guarniciones e iluminación se extenderán por tres semanas más. La obra, con una inversión de mil 200 millones de pesos, busca recuperar la fluidez y seguridad en una de las vialidades más importantes del país, que diariamente registra el tránsito de más de 200 mil vehículos.

El titular de la Junta de Caminos ha anunciado un avance significativo en la repavimentación del Periférico Norte , afirmando que las obras en la carpeta asfáltica estarán concluidas el próximo 30 de abril. Según sus declaraciones, actualmente se ha rehabilitado el 93% de los 108 kilómetros totales de esta importante vialidad, lo que se traduce en 100 kilómetros con una superficie renovada en sus cuerpos centrales.

La autoridad detalló que, tras la conclusión de esta fase, las afectaciones viales se verán considerablemente reducidas, permitiendo una mayor fluidez para los miles de automovilistas que a diario transitan por la zona. Sin embargo, es importante señalar que, si bien el asfalto estará listo para el uso general a finales de abril, los trabajos complementarios en guarniciones, luminarias, jardinería y señalización continuarán por un periodo adicional de aproximadamente tres semanas. Estas obras secundarias son cruciales para la funcionalidad y estética completa del Periférico, asegurando no solo una superficie de rodamiento óptima sino también una infraestructura moderna y segura. La rehabilitación integral de esta arteria vial, una de las más extensas del país, ha implicado una inversión considerable de mil 200 millones de pesos, sin que se haya reportado un incremento sobre el presupuesto inicial destinado al proyecto. Este proyecto de gran envergadura ha requerido una intervención profunda, incluyendo la limpieza de la red de alcantarillado, de la cual se retiraron mil 800 toneladas de azolve, demostrando la complejidad de los trabajos de mejora. La expectativa es que, una vez concluidas las labores, se recupere la velocidad de circulación permitida en los carriles centrales, que es de 80 kilómetros por hora, mejorando significativamente los tiempos de traslado y la experiencia de los conductores que actualmente circulaban a menor velocidad por temor a daños en sus vehículos. La vialidad en cuestión es un eje fundamental para la movilidad metropolitana, registrando un flujo diario estimado de 204 mil vehículos, lo que subraya la importancia estratégica de su mantenimiento y mejora constante para la dinámica urbana. Actualmente, los trabajos en el Periférico Norte se encuentran en lo que ha sido definido como el punto más crítico de la intervención, un fenómeno que se explica por la coincidencia de las distintas zonas de intervención en un mismo periodo. Esta fase intensa, aunque genera molestias temporales, es indispensable para lograr la renovación completa de la infraestructura. Las labores no se limitan a la carpeta asfáltica, sino que abarcan aspectos cruciales para la seguridad y el confort de los usuarios. Se están realizando trabajos en los laterales de la vialidad, desde la zona de Satélite hasta Naucalpan, gestionados por el gobierno municipal de esta última demarcación, lo que evidencia la coordinación intergubernamental necesaria para abordar proyectos de esta magnitud. La rehabilitación ha sido llevada a cabo por cuatro empresas contratadas, las cuales, a su vez, han generado empleo directo e indirecto para aproximadamente 2 mil mexiquenses, añadiendo un beneficio económico y social a la obra de infraestructura. La mejora de la infraestructura vial no solo impacta positivamente en la fluidez del tráfico, sino que también contribuye a la reducción de accidentes y al mejoramiento general de la calidad de vida de los habitantes de la zona. La recuperación de la velocidad de circulación es un indicador clave del éxito de la obra, ya que un tráfico más ágil se traduce en una menor congestión y en una reducción de los tiempos de viaje, aspectos fundamentales para la productividad y el bienestar de la población. La conclusión de la repavimentación el 30 de abril marcará un hito importante en la rehabilitación del Periférico Norte, liberando a los usuarios de las principales afectaciones relacionadas con la renovación del asfalto. Sin embargo, la labor de mejora continuará con la instalación de guarniciones y luminarias, proyectos que son esenciales para la seguridad nocturna y la estética de la vialidad. Estos trabajos adicionales, aunque no representen la misma interrupción que la repavimentación, son igualmente importantes para garantizar la funcionalidad completa de la infraestructura. La visión a futuro de esta obra se centra en ofrecer una vialidad moderna, segura y eficiente que pueda soportar el considerable volumen de tráfico que enfrenta a diario, y que sirva como un modelo para futuras intervenciones de infraestructura en la región. La comunicación constante con los usuarios sobre los avances y los plazos es fundamental para gestionar las expectativas y minimizar la percepción de las molestias. La Junta de Caminos ha reiterado su compromiso de concluir estas labores en los tiempos estimados, buscando siempre la optimización de los recursos y la calidad de la obra. El Periférico Norte, al ser una de las arterias más importantes y transitadas del país, requiere de una atención continua y de proyectos ambiciosos que aseguren su operatividad y su contribución al desarrollo de la zona metropolitana. La finalización de la repavimentación el 30 de abril será recibida con beneplácito por miles de automovilistas que esperan con ansias la recuperación de las condiciones óptimas de circulación en esta vital vía de comunicación





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