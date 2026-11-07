Periodista José Ignacio Santiago es baleado en Juchitán tras denuncias de extorsión

El comunicador de Pluma Digital fue atacado con 11 disparos en Juchitán, Oaxaca. La Alianza de Comunicadores del Istmo de Tehuantepec condena la agresión y exige protección inmediata.

El periodista José Ignacio Santiago Martínez, director y fundador del portal de noticias Pluma Digital, fue víctima de una agresión armada en su establecimiento comercial ubicado en Juchitán, Oaxaca. El incidente ocurrió la mañana de hoy cuando disparos de calibre 9 milímetros impactaron el lugar, dejando un saldo de once balazos en la estructura del negocio.

Detalles del ataque y vinculacion con extorsion

José Ignacio Santiago manifestado que esta agresión violenta podría estar vinculada directamente con las denuncias ciudadanas que ha difundido durante los últimos días. El comunicador señaló que su restaurante, situado a pocos kilómetros del canal 33 en Juchitán, es blanco de una extorsión que implica un cobro de piso mensual de 50 mil pesos, monto que él se ha negado a pagar.

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El periodista confirmó en entrevista que durante el mes de julio recibió un video de amenaza por parte del crimen organizado, hecho por el cual interpuso una denuncia formal ante las autoridades de justicia competentes. No obstante, la situación escaló drásticamente cuando, a las 05:50 horas, recibió una llamada de la policía municipal informándole sobre un lugar baleado, para minutos más tarde confirmar que se trataba de su propio negocio.

Historial de proteccion y denuncias previas

José Ignacio Santiago ingresó al Mecanismo de Protección Federal para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, adscrito a la Secretaría de Gobernación, hace varios años. Desde entonces, cuatro elementos de seguridad se turnan constantemente para proteger su integridad física y la de su familia. Sin embargo, la seguridad ha enfrentado desafíos internos, ya que el año pasado el comunicador denunció que dos de sus guardias fueron detenidos por elementos de la policía estatal.

En aquella ocasión, Santiago responsabilizó al Comisionado de la Policía Estatal, Francisco Santiago García, por diversas irregularidades y denuncias relacionadas con esa corporación estatal. Además de la amenaza actual, el fiscal señaló que encontraron rasgos balísticos de un primer ataque anterior al que el periodista no se dio cuenta, lo que sugiere que ha sido objeto de intentos previos de agresión no registrados en su momento.

Condena de gremios periodisticos y demandas de justicia

Ante este grave ataque, la Alianza de Comunicadores del Istmo de Tehuantepec emitió un comunicado condenando la agresión y haciendo un llamado urgente a las autoridades del gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía de Justicia. La organización manifestó su total indignación y expresó su más enérgica condena ante el artero ataque contra su compañero, destacando que este hecho vulnera no solo la integridad física del periodista, sino también la seguridad personal de todos los medios de la región del Istmo de Tehuantepec.

Los miembros de la Alianza subrayaron que este nuevo hecho de violencia representa un atentado contra la libertad de expresión y el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada. Exigieron que se realice una investigación exhaustiva, objetiva y expedita que contemple como línea principal de investigación su labor periodística, con el fin de dar con el paradero de los responsables intelectuales y materiales de esta agresión y evitar la impunidad.

Exigencia de medidas cautelares urgentes

El gremio de comunicadores demandó específicamente al Mecanismo del Estado para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas la pronta evaluación y actualización de las medidas cautelares indispensables. La solicitud busca brindar certidumbre al compañero en el desempeño cotidiano de su función informativa, garantizando que las protecciones existentes sean suficientes y estén actualizadas ante el creciente riesgo que enfrenta.

Se requiere un reforzamiento inmediato de las medidas de seguridad para salvaguardar la vida, la integridad física y el entorno familiar de Ignacio Santiago Martínez, así como la seguridad de todo el gremio periodístico en la zona. La demanda de justicia busca asegurar que las autoridades locales y federales actúen con celeridad para desarticular las redes de extorsión que amenazan a los periodistas independientes en Oaxaca.