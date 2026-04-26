Periodista libanesa relata agonía tras ataque israelí que mató a su colega

Zeinab Faraj, periodista libanesa herida en un ataque aéreo israelí, describe las horas de angustia y la muerte de su colega Amal Khalil, poniendo en duda la versión israelí sobre el incidente.

Una periodista libanesa, Zeinab Faraj, relata las angustiosas horas que vivió junto a su colega Amal Khalil, corresponsal de Al-Akhbar, tras un ataque aéreo israelí en la aldea de al-Tiri, cerca de la frontera con Israel.

El incidente ocurrió cinco días después de una frágil tregua entre Israel y Hezbolá. Faraj describe cómo un primer ataque impactó en un vehículo que les precedía, seguido de un segundo ataque que alcanzó el coche de Khalil. Ambas periodistas buscaron refugio en una tienda, donde Khalil, gravemente herida, imploró a Faraj que no la abandonara. Un tercer ataque destruyó el edificio donde se encontraban.

Faraj fue rescatada entre los escombros, pero Khalil falleció. El ejército israelí justifica los ataques alegando violaciones del alto el fuego por parte de individuos en la aldea y niega haber atacado a periodistas o impedido el rescate.

Sin embargo, el Ministerio de Salud libanés afirma que la ambulancia de la Cruz Roja que intentaba rescatar a Khalil fue atacada por las fuerzas israelíes. Faraj, quien sufrió heridas y quemaduras, cree que el ataque fue deliberado, recordando que Khalil había recibido amenazas previas durante la guerra de 2024. El conflicto actual entre Israel y Hezbolá se intensificó el 2 de marzo, con Hezbolá lanzando una andanada de misiles y Israel respondiendo con bombardeos e invasión terrestre.

A pesar del alto el fuego, ambos bandos continúan realizando ataques. Israel mantiene una franja fronteriza ocupada en territorio libanés, justificándola como una zona de amortiguación contra los cohetes de Hezbolá. La recuperación del cuerpo de Khalil se demoró hasta la medianoche, tras la autorización de las autoridades libanesas y la intervención de la Cruz Roja, la defensa civil y el ejército libanés.

Este trágico incidente pone de manifiesto la peligrosidad que enfrentan los periodistas que cubren conflictos en la región y plantea serias interrogantes sobre el respeto al derecho internacional humanitario y la protección de la prensa





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