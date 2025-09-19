Periodista Salvadoreño Enfrenta Deportación Inminente a Pesar de Permiso de Trabajo y Solicitud de Residencia

Un periodista salvadoreño en Estados Unidos enfrenta deportación después de que un tribunal de inmigración cerrara su caso, a pesar de tener un permiso de trabajo y una solicitud de residencia pendiente. Organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión expresan preocupación.

ATLANTA, Georgia.- El periodista salvadoreño se enfrenta a una inminente deportación después de que un tribunal de apelaciones de inmigración cerrara su caso y ordenara su salida de Estados Unidos . Esta decisión se produce a pesar de que el periodista cuenta con un permiso de trabajo válido y una solicitud de residencia legal pendiente, según informes de The Guardian.

Sus abogados, entre ellos representantes de la prestigiosa Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han expresado su preocupación y advierten que Guevara podría ser deportado en cualquier momento. La ACLU ha denunciado abiertamente que la detención de Guevara por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo principal “silenciarlo” y es una represalia directa por su destacada labor periodística, la cual se enfoca en la cobertura de temas migratorios. \El arresto de Guevara, que tuvo lugar en junio durante una protesta denominada “No Kings Day” en los suburbios de Atlanta, ha generado una amplia controversia. La policía local lo acusó inicialmente de no dispersarse y de obstruir la vía pública, pero esos cargos, junto con otros relacionados con tráfico que surgieron posteriormente, fueron rápidamente desestimados. A pesar de la anulación de estos cargos, ICE mantuvo a Guevara bajo custodia y puso en marcha el proceso de deportación. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha señalado que el arresto y la posterior detención del periodista son una respuesta directa a su trabajo informativo sobre la delicada situación migratoria. La preocupación por este caso se extiende más allá del ámbito legal y periodístico, ya que diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión han manifestado su profunda inquietud. Consideran que la deportación de Guevara envía un mensaje de intimidación y amenaza a todos aquellos periodistas que cubren la compleja y a menudo controvertida realidad migratoria en Estados Unidos. \Mario Guevara, quien ha residido en Estados Unidos por más de dos décadas, enfrenta ahora un futuro incierto. Aunque su solicitud de asilo fue denegada en 2012, su caso fue cerrado administrativamente en apelación, lo que le permitió obtener un permiso de trabajo y comenzar el proceso para obtener la “green card”. Inicialmente, un juez de inmigración le había concedido la libertad bajo fianza, pero ICE apeló esta decisión, y la orden de deportación ha invalidado efectivamente el proceso de fianza. Guevara ha permanecido recluido durante más de tres meses en el centro de procesamiento de ICE en Folkston, Georgia, el mismo lugar donde a principios de este mes fueron detenidos más de 400 trabajadores de una construcción industrial. Su abogado, Giovanni Díaz, presentó una apelación de emergencia para intentar detener la deportación inmediata, mientras que la ACLU mantiene en curso un recurso de habeas corpus ante una corte federal en Georgia. El futuro de Guevara dependerá ahora de la respuesta judicial a la apelación de emergencia y de la resolución del recurso de habeas corpus, mientras la orden de deportación sigue vigente y la incertidumbre se cierne sobre su destino





Univision / 🏆 50. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Deportación Periodista Inmigración Estados Unidos Libertad De Expresión

