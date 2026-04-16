Persecución en el Metro: Buscan a Hombres que Balean a Persona y Huyen por Vías

Intensa movilización policiaca en estaciones del Metro Puebla y Ciudad Deportiva por persecución de sujetos que presuntamente balearon a un hombre y huyeron por las vías, interrumpiendo temporalmente el servicio. Autoridades revisan pasajeros en busca de los agresores.

Una fuerte movilización policiaca se desató la tarde de este 16 de abril debido a la persecución de individuos que presuntamente habrían disparado contra un hombre y luego intentaron evadir a las autoridades mezclándose entre los pasajeros del Metro . El incidente provocó la interrupción temporal del servicio en las estaciones Puebla y Ciudad Deportiva, generando descontento entre los usuarios que se encontraban en los andenes y en los vagones detenidos.

Alrededor de las 17:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de sus canales oficiales en redes sociales que la suspensión se debía al acceso de personal no autorizado a las vías, una versión que inicialmente buscaba mantener la calma y evitar la propagación de información no verificada. Sin embargo, la realidad detrás de esta medida de seguridad se hizo evidente con la presencia de numerosos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegados en las estaciones afectadas. Estos oficiales procedieron a solicitar a los hombres que se encontraban en los trenes detenidos que descendieran para llevar a cabo una revisión superficial, buscando entre la multitud a los presuntos agresores que se habían fugado. La estrategia de ocultarse entre los usuarios del transporte subterráneo puso en evidencia la audacia de los sospechosos en su intento por desaparecer de la vista pública y evitar su aprehensión. Posteriormente, se confirmó que el origen de la intensa operación de búsqueda se remontaba a un ataque con arma de fuego perpetrado en la colonia Granjas México, donde un hombre resultó herido. Tras cometer el acto, los individuos habrían tomado la decisión de internarse en la zona de vías del Metro, un lugar de difícil acceso y peligroso, con la esperanza de pasar desapercibidos y diluirse entre la multitud de pasajeros. La gravedad de la situación obligó a las autoridades a actuar con celeridad, activando protocolos de búsqueda y aseguramiento en una zona con alta afluencia de personas. La policía estableció un cerco en las inmediaciones de las estaciones mencionadas, revisando minuciosamente a cada uno de los hombres que descendían de los trenes. La incertidumbre sobre la posible captura de los implicados se mantuvo durante el desarrollo del operativo, mientras los pasajeros observaban con preocupación y expectación el despliegue de seguridad. La prioridad para las fuerzas del orden era garantizar la seguridad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, localizar y detener a los responsables del ataque. Hasta el momento en que se redacta esta noticia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha emitido un comunicado oficial confirmando la detención de los sospechosos. A pesar de la ausencia de confirmaciones sobre capturas, la circulación del servicio del Metro ya ha sido restablecida en su totalidad, permitiendo que los trenes vuelvan a transitar con normalidad por las estaciones afectadas. Este suceso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades para mantener el orden y la seguridad en entornos urbanos concurridos, donde los delincuentes buscan aprovechar cualquier oportunidad para evadir la justicia. La experiencia vivida por los usuarios del Metro fue un recordatorio de la vulnerabilidad ante la delincuencia y la importancia de la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad. La investigación continúa para esclarecer todos los detalles del incidente y dar con el paradero de los individuos que protagonizaron esta peligrosa huida a través de uno de los sistemas de transporte más importantes de la ciudad. La sociedad espera que se haga justicia y que los responsables sean llevados ante la ley para responder por sus actos y garantizar que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro, afectando la tranquilidad y la movilidad de miles de personas





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