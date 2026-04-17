Persiste la Venta de Alimentos No Saludables en y Fuera de Escuelas: Padres y Maestros Buscan Soluciones

A pesar de las restricciones, frituras y bebidas azucaradas se comercializan dentro y en los alrededores de planteles educativos, afectando la nutrición estudiantil. Padres preparan lonches y docentes buscan concientizar, pero el comercio informal y el factor económico dificultan la erradicación de malos hábitos, en un contexto donde México ocupa el octavo lugar mundial en obesidad infantil.

A pesar de las directrices establecidas, la comercialización de productos con alto contenido de azúcares y grasas, como frituras y bebidas azucaradas, persiste en algunos centros educativos, lo que genera preocupación entre los padres de familia y el personal docente. Esta situación obliga a muchos padres a optar por preparar ellos mismos el almuerzo de sus hijos, conocidos como lonches, con el fin de garantizar una nutrición más equilibrada y acorde a las necesidades de los menores.

Los educadores, si bien observan una creciente conciencia respecto a la importancia de una alimentación saludable en un sector de las familias, aún constatan la presencia de productos poco recomendables en las loncheras de los estudiantes. Entre estos se incluyen yogures industrializados cargados de azúcares añadidos, jugos procesados con conservadores y edulcorantes, y pan blanco o no integral, los cuales ofrecen un valor nutricional limitado. De manera menos frecuente, también se han detectado casos de alumnos que acuden a la escuela con alimentos como galletas, papas fritas y refrescos, considerados poco saludables. Ante estas situaciones, el personal escolar, aunque carece de la potestad para confiscar estos alimentos, se ha visto en la necesidad de establecer un contacto directo y constante con los padres de familia. El objetivo primordial de estas comunicaciones es sensibilizar y fomentar la adopción de hábitos alimenticios más saludables, promoviendo la elección de opciones nutritivas que contribuyan al bienestar general de los estudiantes. La problemática de la alimentación escolar no solo se limita al interior de los planteles educativos, sino que se ve exacerbada por la persistencia del comercio informal en las inmediaciones de las escuelas. Puestos callejeros que ofrecen frituras, dulces, refrescos y otros productos no permitidos siguen operando libremente a la hora de salida, socavando los esfuerzos que se realizan dentro de los centros educativos para promover una dieta balanceada. A pesar de que la autoridad educativa ha manifestado su intención de colaborar con los ayuntamientos para regular esta actividad, los recorridos recientes evidencian que estos puntos de venta continúan su operación sin cambios significativos. Este fenómeno representa un obstáculo considerable para la consolidación de una cultura de alimentación saludable entre la población estudiantil. El factor económico juega un papel crucial en la dificultad para acceder a alimentos más sanos. Diversos maestros han señalado que, en muchos casos, los productos con mejores beneficios nutricionales implican un costo superior, lo que dificulta su adquisición para familias con recursos limitados. Por consiguiente, se mantiene una política de invitación y concientización, sin la posibilidad de imponer un cambio inmediato, animando a las familias a explorar alternativas nutritivas que se ajusten a sus posibilidades económicas y a las necesidades específicas de cada hogar. La estrategia para mejorar la alimentación estudiantil, implementada desde el año 2025, presenta una deficiencia importante en cuanto a la regulación del comercio informal en los exteriores de las escuelas. Los puestos que venden productos no saludables a la salida de clases debilitan los esfuerzos realizados dentro de los planteles, creando un ambiente propicio para el consumo de alimentos poco recomendables. Aunque se ha propuesto la colaboración con los municipios para abordar esta situación, la realidad en recorridos recientes indica que estos puntos de venta continúan operando sin mayores modificaciones. Esta falta de control externo representa un desafío significativo para la promoción de hábitos alimenticios saludables entre los alumnos y para el combate a problemas de salud pública como la obesidad infantil. El Atlas Mundial de la Obesidad revela una realidad alarmante para México, que se ubica en el octavo lugar a nivel mundial en cuanto a obesidad infantil. Aproximadamente 6 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 19 años padecen esta condición, lo que subraya la urgencia de reforzar y ajustar las estrategias de prevención y promoción de la salud, con un enfoque integral que abarque tanto el entorno escolar como el comunitario y familiar. La complejidad de erradicar los malos hábitos alimenticios en la población estudiantil demanda un abordaje multifacético que considere las barreras económicas, la influencia del entorno y la necesidad de políticas públicas más efectivas. La promoción de la salud debe ser un esfuerzo coordinado entre autoridades, instituciones educativas, familias y la sociedad en general para revertir las preocupantes estadísticas de obesidad infantil en el país y asegurar un futuro más saludable para las nuevas generaciones





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