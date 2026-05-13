Personas sin vida en vivienda en UCISVER y robos en Fraccionamiento Atenas de Xalapa

Dos noticias diferentes en Veracruz: una persona sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizada en una vivienda cercana a la calle Niños Hérroes, en la colonia UCISVER, y en Fraccionamiento Atenas de Xalapa, se cometieron robos en una obra gris.

Una persona sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizada en una vivienda cercana a la calle Niños Hérroes, en la colonia UCISVER, en la capital veracruzana.

Vecinos de la zona realizaron llamadas al número de emergencias 911 luego de percatarse de que varios perros se encontraban devorando partes del cuerpo de una persona que permanecía tirada entre el pasto, a un costado de una vivienda. La intensiva movilización de corporaciones de seguridad y emergencia incluyó a elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y Policía Ministerial. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado efectuó las diligencias correspondientes y realizó el levantamiento del cuerpo.

La víctima se encontraba sin camisa, acostada entre la maleza y presentaba visibles lesiones, aparentemente provocadas por mordeduras de perros. Vecinos señalaron que desde días atrás se percibían fuertes olores fétidos en la zona, pero fue hasta este miércoles que descubrieron el cuerpo al notar la presencia de numerosos canes alrededor.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, ya que aún no se ha determinado con certeza el origen de la muerte ni la identidad de la persona localizada





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