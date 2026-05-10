Perspectivas sobre la decisión de la SEP de 'ajustar' el calendario escolar de 2025-2026

Especialistas en educación y directores de primaria cuestionan la buena fe de la actual administración federal y apelan a la necesidad de construir un consenso con maestros y alumnos en la toma de decisiones

Especialistas y directores de primaria señalaron que la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 'ajustar' el calendario del ciclo escolar 2025-2026, 'demuestra, más allá de la incompetencia de quien encabeza el sector, una pésima relación de la actual administración federal con el sector educativo, y un profundo desconocimiento de los procesos formativos que ocurren en las escuelas', en entrevistas por separado, Hugo Aboites, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y experto en temas educativos, y Francisco Bravo Herrera, director de educación primaria e integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, coincidieron en que 'en pleno siglo XXI no se puede tener una SEP con un centralismo como en tiempos del ex presidente (Plutarco Elías) Calles.

Ya hemos avanzado, como para tener que maltratar así a los estudiantes, a los profs y a los padres de familia', Bravo Herrera indicó que 'sería más fácil que se reconozca el error, que mantenerse en la soberbia de elegir una opción que lastimaría mucho los aprendizajes de millones de alumnos, porque es evidente que hay un desconocido total de cómo funcionan las escuelas en México, y de que no sólo se impacta a docentes y alumnos, también a miles de trabajadores que de una forma u otra trabajan en relación con las escuelas, desde quienes laboran en las cooperativas y comedores escolares, hasta proveedores, taxistas y comerciantes', Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que encabeza Alfonso Cepeda Salas, afirmó que cualquier modificación al calendario escolar, 'es facultad de la autoridad educativa, siempre que se respeten los derechos de alumnos y maestros', Y agregó que en caso de realizarse ajustes al cierre del presente ciclo escolar, 'será importante etabler mecanismos que permitan reforzar y recuperar los aprendizajes de los estudiantes', al considerar que algo está muy mal en la relación del sector educativo con el gobierno federal, y al considerar evidente que no hay un proceso de construcción de consensos con quienes son los principales actores educativos: maestros y alumno





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