Peruth Chemutai sufre aparatosa caída en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025

La campeona olímpica Peruth Chemutai sufrió una fuerte caída en la prueba de 3,000 metros obstáculos del Mundial de Atletismo de Tokio 2025, lo que la obligó a ser retirada en camilla. La keniana Faith Cherotich ganó el oro.

CIUDAD DE MÉXICO. La atleta ugandesa Peruth Chemutai , campeona olímpica en 2021, sufrió una aparatosa caída durante la prueba de los 3,000 metros obstáculos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025 . El incidente tuvo lugar cuando Chemutai intentaba superar un obstáculo a aproximadamente mil metros de la línea de meta. La caída fue tan impactante que la atleta no pudo incorporarse de inmediato, obligando a los paramédicos a ingresar a la pista para brindarle asistencia.

Tras ser evaluada, fue retirada en camilla, generando preocupación entre los presentes y en las redes sociales. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre el estado de salud de Chemutai, aunque el organismo Uganda Athletics expresó su apoyo y solidaridad a través de la plataforma X, manifestando su tristeza y reconocimiento a la corredora. \La caída de Chemutai empañó su participación en el campeonato, donde buscaba destacar en una prueba que ya le había dado gloria en el pasado. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 debido a la pandemia de Covid-19, Chemutai logró la medalla de oro en la final de los 3,000 metros obstáculos, estableciendo un récord nacional para Uganda con un tiempo de 9 minutos, 1 segundo y 45 centésimas. Este triunfo la convirtió en la primera mujer de Uganda en obtener un título individual en unos Juegos Olímpicos, un logro histórico para el deporte femenino de su país. La keniana Faith Cherotich se llevó la medalla de oro en esta edición del mundial, estableciendo un nuevo récord con un tiempo de 8 minutos, 51 segundos y 59 centésimas, superando a Winfred Yavi de Baréin y Sembo Almayew de Etiopía, quienes obtuvieron la plata y el bronce respectivamente. La ausencia de Chemutai en la lucha por las medallas fue un duro golpe para sus seguidores y para el atletismo ugandés, quienes esperaban una destacada actuación de la campeona olímpica.\El Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, además de la desafortunada caída de Chemutai, ofreció emocionantes competiciones en diversas disciplinas. La prueba de los 3,000 metros obstáculos, por ejemplo, brindó un espectáculo de alto nivel, con la keniana Faith Cherotich demostrando su dominio y estableciendo un nuevo récord mundial. La competencia también sirvió como escenario para que otros atletas demostraran su potencial y buscaran asegurar un lugar en el podio. Mientras tanto, se esperan actualizaciones sobre el estado de salud de Peruth Chemutai, esperando que su recuperación sea pronta y pueda regresar a las pistas con la misma determinación que la caracterizó en el pasado. Los aficionados y la comunidad atlética internacional expresan su apoyo a Chemutai, deseando su pronta recuperación y esperando verla competir nuevamente, dejando una huella imborrable en la historia del atletismo





