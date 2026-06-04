Peso mexicano gana terreno ante dólar tras alto el fuego entre Israel y Líbano

El peso mexicano se aprecia 0.24% frente al dólar, impulsado por el acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente y la caída del índice DXY. La moneda local cotiza en 17.2974 unidades por dólar, con soporte en 17.24 y resistencia en 17.35.

El peso mexicano registró una apreciación significativa durante la mañana de este jueves, ubicándose en 17.2974 unidades por dólar , lo que representa una ganancia de 4.20 centavos o 0.24 por ciento en comparación con el cierre previo de 17.3394 unidades, según el dato oficial del Banco de México ( Banxico ).

La moneda local se benefició de un renovado apetito por riesgo entre los operadores financieros, impulsado por el anuncio de un alto el fuego entre Israel y Líbano, después de días de hostilidades que habían elevado la tensión geopolítica en Medio Oriente. Este acuerdo, mediado por Estados Unidos, reavivó las esperanzas de una posible distensión más amplia en la región, incluyendo un eventual acercamiento entre Estados Unidos e Irán, lo que ha generado un entorno más favorable para las divisas emergentes.

El índice del dólar estadounidense, conocido como DXY, que mide el desempeño de la moneda frente a una canasta de seis divisas principales, cayó un 0.28 por ciento hasta los 99.25 puntos, alejándose de máximos de dos meses. Esta debilidad del dólar ha sido un factor clave para el fortalecimiento del peso, que se mueve en un rango entre un máximo de 17.3338 unidades y un mínimo de 17.2677 durante la sesión.

Analistas de Monex Grupo Financiero señalaron que la moneda se favorece del sentimiento de riesgo positivo, a medida que los operadores recuperan el optimismo sobre una posible reactivación económica global. Los niveles técnicos de soporte y resistencia se sitúan en 17.24 y 17.35 unidades por dólar, respectivamente, lo que sugiere que el peso podría mantener su tendencia alcista en el corto plazo si se mantienen las condiciones actuales.

En el frente macroeconómico, esta mañana se publicó el dato de solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos, que aumentó más de lo previsto durante la semana pasada. Este indicador refuerza las expectativas de que la Reserva Federal podría moderar su postura restrictiva, lo que también ha contribuido a la caída del dólar.

Los operadores ahora están atentos a la próxima publicación de datos de inflación y empleo en México, así como a cualquier evolución en las negociaciones entre Israel y Líbano que pueda influir en los mercados. En resumen, el peso mexicano cotiza con optimismo, aprovechando un contexto de menor aversión al riesgo y mayores esperanzas de estabilidad geopolítica, aunque los inversores se mantienen cautelosos ante posibles sorpresas en el horizonte





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