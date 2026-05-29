Peso mexicano pierde terreno por cautela sobre alto el fuego entre Irán y Estados Unidos

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la última jornada de mayo, en un mercado cauteloso ante las noticias de un posible alto el fuego en el conflicto entre Irán y Estados Unidos. La divisa local cotizó en 17.3573 unidades por dólar, mientras que el índice DXY subió ligeramente. Analistas señalan que el limitado avance en la reapertura del estrecho de Ormuz y la incertidumbre geopolítica mantienen la presión sobre las monedas emergentes. A pesar de las pérdidas diarias, el peso acumula una recuperación de once centavos desde abril. Los mercados esperan el reporte laboral de EE.UU. y las negociaciones geopolíticas.

El peso mexicano experimentó una jornada de pérdidas frente al dólar estadounidense en la última sesión de mayo, en un ambiente de cautela por parte de los inversionistas ante las noticias sobre un posible alto el fuego en el conflicto entre Irán y Estados Unidos .

La divisa local se ubicó en 17.3573 unidades por dólar, comparado con el cierre previo de 17.3164 unidades, lo que representa una depreciación moderada pero significativa en el contexto de las tensiones geopolíticas que han sacudido los mercados globales en las últimas semanas. El índice del dólar estadounidense, que mide el desempeño de la moneda frente a una canasta de seis divisas principales, mostró un leve incremento del 0.01% hasta los 99.03 puntos, reflejando la fortaleza relativa del billete verde en un entorno de incertidumbre.

Los reportes de medios internacionales indicaron que Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo preliminar para extender la tregua y levantar las restricciones al tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. Sin embargo, la implementación de dicho acuerdo aún requiere la aprobación del presidente estadounidense, lo que ha generado expectativas encontradas entre los operadores.

De acuerdo con analistas de Monex Grupo Financiero, el peso presentó un sesgo bajista en línea con la mayoría de las monedas emergentes, debido al limitado avance en la reapertura del estrecho de Ormuz. Los niveles técnicos de soporte y resistencia se ubican en 17.28 y 17.40 pesos por dólar, respectivamente, lo que sugiere un rango de cotización estrecho pero volátil.

A pesar de las presiones derivadas del conflicto y las expectativas de un posible aumento de tasas de interés en Estados Unidos por las alzas en los precios de la energía, la disposición del presidente Donald Trump a negociar ha permitido al peso recuperar once centavos desde su cierre de abril, mostrando una resiliencia que contrasta con la incertidumbre general. Hacia adelante, los mercados permanecerán atentos a las negociaciones geopolíticas entre ambas potencias, así como al próximo reporte laboral de Estados Unidos, que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre la política monetaria.

Felipe Barragán, analista de mercados de Pepperstone, señaló en una nota que el foco de los inversionistas seguirá puesto en estos eventos, en un entorno donde la volatilidad macroeconómica se mantendrá elevada. La evolución del tipo de cambio dependerá en gran medida de la claridad que surja sobre el conflicto en Medio Oriente y de los datos económicos que se publiquen en las próximas semanas, factores que determinarán si el peso logra consolidar su tendencia alcista o retoma la senda de depreciación





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