Peso Mexicano se Fortalece Ante Dólar en Medio de Tensiones Geopolíticas y Señales de Alto al Fuego

El tipo de cambio muestra una apreciación del peso frente al dólar estadounidense, influenciado por la expectativa de un fin inminente del conflicto entre EE.UU. e Irán, aunque persisten incertidumbres sobre la normalización del flujo energético en el Estrecho de Ormuz. El precio del petróleo mantiene una tendencia al alza.

Los mercados financieros globales, aún en proceso de asimilación del alto al fuego declarado entre Israel y Líbano, observan con cautela la compleja situación en Oriente Medio, especialmente ante las crecientes posibilidades de un cese de hostilidades en el conflicto que involucra a Estados Unidos e Irán.

En este escenario de incertidumbre, el tipo de cambio ha comenzado la jornada de este viernes 17 de abril de 2026 mostrando una presión favorable al dólar, lo que se traduce en una apreciación para la moneda nacional. En las primeras horas del día, el tipo de cambio se cotiza en 17.23 pesos por dólar, evidenciando una ganancia del 0.54% para la moneda mexicana en la última semana, según los datos reportados por la plataforma Investing. Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, ha señalado que el mercado interpreta estas señales como una posible conclusión cercana de la guerra. Sin embargo, la especialista hace hincapié en que esta expectativa de fin del conflicto no se traduce automáticamente en una normalización inmediata del crucial flujo de energéticos a través del Estrecho de Ormuz. Esta persistente interrupción en el tránsito marítimo, fundamental para el suministro global de petróleo, es uno de los factores que continúan impulsando el precio del crudo al alza en la presente jornada. La especialista reiteró en un análisis para Investing que las señales de tensión en la región persisten debido al cierre continuado del Estrecho de Ormuz. Además, explicó que la ampliación del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra Irán, extendiéndose a actividades de contrabando, impone restricciones adicionales a la esperada normalización tanto del comercio como del flujo energético. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su optimismo respecto a la resolución del conflicto, calificando la intervención en Irán como una 'pequeña intervención' necesaria para prevenir el desarrollo de armas nucleares por parte del gobierno iraní. Trump insistió en que la guerra está a punto de concluir. Previamente, Trump había anunciado un alto al fuego de diez días entre Israel y Líbano, poniendo fin a mes y medio de intensos enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y el movimiento chiita libanés Hezbolá, que cuenta con respaldo iraní. La cotización del dólar en las principales instituciones bancarias mexicanas muestra variaciones. Por ejemplo, en Afirme, la compra se sitúa en 16.40 pesos y la venta en 17.90. En Banco Azteca, la compra es de 16.20 pesos y la venta de 16.99. Banorte presenta una compra de 16.40 y una venta de 17.60, mientras que BBVA ofrece una compra de 16.40 y una venta de 17.53. Para aquellos interesados en seguir la evolución del tipo de cambio en tiempo real, existen diversas herramientas disponibles en línea, incluyendo la búsqueda directa en Google o el uso de convertidores de divisas en la web. En esta jornada de viernes 17 de abril, la paridad del dólar frente al peso mexicano se ubica en 17.24 unidades





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