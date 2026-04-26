Peso mexicano se fortalece frente al dólar; Trump cancela reunión con Irán

El peso mexicano continúa su apreciación frente al dólar, cotizando en 17.38 pesos por unidad. Paralelamente, el presidente Trump canceló una reunión programada con representantes iraníes en Pakistán, generando incertidumbre en el panorama geopolítico.

El peso mexicano continúa mostrando fortaleza frente al dólar estadounidense durante la jornada de este domingo 26 de abril. En los primeros compases de la sesión, el tipo de cambio se sitúa en 17.38 pesos por cada dólar, lo que representa una disminución de 0.05 centavos en comparación con el cierre del viernes 24 de abril, cuando la divisa estadounidense se cotizaba en 17.43 pesos.

Esta apreciación del peso mexicano consolida una tendencia positiva que se ha mantenido a lo largo del año, reflejando una creciente confianza en la economía nacional y una demanda favorable por la moneda local. Según el análisis de Enrique Covarrubias, experto en mercados financieros y publicado en la plataforma Investing.com, el peso ha acumulado una ganancia de 3.28 por ciento en lo que va del año, un rendimiento notable en el contexto cambiario global.

Este desempeño positivo se atribuye a diversos factores, incluyendo la política monetaria del Banco de México, la estabilidad macroeconómica del país y el flujo de inversión extranjera directa. La fortaleza del peso también se ve favorecida por la incertidumbre económica a nivel internacional y la búsqueda de activos refugio por parte de los inversionistas. El mercado financiero también ha reaccionado positivamente a la reciente resolución de la investigación contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED).

El cierre de esta investigación ha despejado el camino para la posible confirmación de Kevin Warsh como su sucesor, lo que ha generado expectativas de recortes en las tasas de interés. Este escenario ha impulsado el sentimiento positivo en los mercados, beneficiando especialmente a los sectores de Tecnología, Consumo Discrecional y Materiales, según señala Covarrubias. El S&P 500, un importante índice bursátil estadounidense, ha alcanzado nuevos máximos históricos, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la economía global.

Inicialmente, las expectativas de una reanudación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán también contribuyeron a este optimismo. La Casa Blanca había confirmado el envío de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán este fin de semana con el objetivo de entablar conversaciones con representantes iraníes.

Sin embargo, en un giro inesperado, el presidente Donald Trump anunció la cancelación del viaje de la delegación estadounidense a Islamabad. Trump justificó su decisión argumentando que el tiempo invertido en los viajes era excesivo y que existía una gran confusión interna dentro del liderazgo iraní, cuestionando su capacidad para tomar decisiones coherentes.

El mandatario estadounidense también enfatizó que Estados Unidos se encuentra en una posición ventajosa en cualquier negociación con Irán, sugiriendo que si los iraníes desean dialogar, deben hacerlo directamente a través de una llamada telefónica. Esta cancelación abrupta introduce un nuevo elemento de incertidumbre en las relaciones bilaterales y podría afectar el sentimiento del mercado en los próximos días.

Para aquellos que deseen cambiar pesos mexicanos por dólares estadounidenses, es importante comparar las tarifas ofrecidas por los principales bancos del país. A fecha de 26 de abril, Banorte ofrece una tasa de compra de $16.15 pesos por dólar y una tasa de venta de $17.80 pesos por dólar. BBVA, por su parte, ofrece una tasa de compra de $16.33 pesos por dólar y una tasa de venta de $17.87 pesos por dólar.

Estas tarifas pueden variar a lo largo del día y entre diferentes sucursales bancarias, por lo que se recomienda consultar las cotizaciones actualizadas antes de realizar cualquier transacción. La diferencia entre la tasa de compra y la tasa de venta, conocida como spread, representa la ganancia que obtiene el banco por la operación de cambio de divisas. Es fundamental tener en cuenta este factor al comparar las ofertas de diferentes instituciones financieras.

La fortaleza continua del peso mexicano frente al dólar presenta una oportunidad para aquellos que buscan adquirir divisas extranjeras, pero también implica una posible reducción en las ganancias para los exportadores mexicanos. El comportamiento del tipo de cambio seguirá siendo un factor clave a monitorear en los próximos días, ya que está influenciado por una amplia gama de factores económicos y geopolíticos.

La volatilidad en los mercados financieros globales y las tensiones comerciales internacionales podrían afectar la estabilidad del peso mexicano, por lo que es importante mantenerse informado sobre las últimas noticias y análisis del mercado





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