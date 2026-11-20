El percusionista Peter Hernández, conocido como Dr. Doo-Wop y padre de Bruno Mars, murió a los 74 años. El cantante rinde homenaje a su legado musical y su influencia decisiva.

El mundo de la música se ha detenido para rendir homenaje a Peter Hernández, el padre del artista multitalento Bruno Mars. Según el propio cantante confirmó a través de sus redes sociales, Peter Hernández falleció a la edad de 74 años. Esta noticia ha despertado un renovado interés en la biografía del reconocido percusionista, quien fue una figura central en la formación artística de su hijo.

Legado Musical y Orígenes Familiares

Peter Hernández nació en Brooklyn, Nueva York, y mantenía profundas raíces puertorriqueñas que enriquecieron su identidad cultural. Conocido profesionalmente en la industria musical como Dr. Doo-Wop, desarrolló una carrera destacada como percusionista que lo llevó a establecerse en Hawái. Fue en esta isla donde conoció a Bernadette San Pedro Bayot, una artista de ascendencia filipina con quien formaría una familia numerosa y unida por la pasión musical.

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Primeros Pasos en The Love Notes

La música fue el lenguaje común en el hogar de los Hernández desde los inicios de la crianza. Cuando Bruno Mars contaba apenas con cuatro años de edad, ya participaba activamente en espectáculos junto a sus padres y hermanos. Este grupo familiar constituía la agrupación The Love Notes, donde el pequeño imitaba los movimientos y sonidos del icónico cantante Elvis Presley ante el público presente en los escenarios.

Además de su talento innato, fue su padre quien le otorgó el nombre artístico que hoy lleva. Bruno Mars recibió el apodo de Bruno debido a su parecido físico con el luchador Bruno Sammartino. Peter Hernández no solo le dio su nombre artístico, sino que también jugó un papel fundamental en sus primeros años, acercándolo a los escenarios y guiando sus pasos iniciales en el mundo del espectáculo.

Homenaje Póstumo de Bruno Mars

Tras confirmar el fallecimiento, el intérprete de la canción Treasure publicó un emotivo mensaje en sus plataformas digitales. El artista expresó que la semana pasada pudo abrazar a su padre por última vez, un momento que describe con profunda nostalgia y amor filial. Bruno Mars afirmó que si alguna vez lo ha visto hablar de él, siempre ha destacado que su padre es el hombre que le enseñó todo lo que sabe, especialmente en lo referente al mundo de la música.

El cantante también resaltó el papel de Peter Hernández como padre de los cinco hijos de la pareja, incluyendo a sus cuatro hermanas y a su hermano. En sus propias palabras, Bruno Mars declaró que en sus ojos, su padre fue el mejor del mundo. Aseguró que lo extrañará todos los días hasta que vuelvan a encontrarse y pidió que se le dé un beso a su madre desde el cielo en su nombre.

Impacto Cultural y Recuerdos

La figura de Pedrito, como era cariñosamente llamado por su familia y cercanos, deja un legado que trasciende su presencia física. Su influencia decisiva en la carrera de Bruno Mars es innegable, pues sentó las bases de la disciplina artística y el amor por la performance que definen al artista contemporáneo. Los fans y críticos musicales reconocen que sin la guía de Dr. Doo-Wop, el talento de Mars podría no haber florecido con la misma intensidad y dirección. La comunidad artística lamenta la partida de un hombre que combinó su herencia puertorriqueña con su experiencia en Hawái para crear un entorno fértil para el talento. Los recuerdos de los espectáculos de The Love Notes y las lecciones de vida compartidas en Brooklyn y Hawái permanecen vivos en la memoria de quienes conocieron su trayectoria. Este dolor es compartido por millones de seguidores que admiran tanto la obra musical como la integridad familiar de los Hernández.