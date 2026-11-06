Peter Jackson confirma secuela de 'El Señor de los Anillos' con Stephen Colbert

Peter Jackson confirma el desarrollo de una nueva película de El Señor de los Anillos, titulada Shadow of the Past, con guion de Stephen Colbert y estreno previsto para 2027.

Peter Jackson ha confirmado oficialmente que una nueva película basada en 'El Señor de los Anillos' se encuentra en pleno desarrollo. Este proyecto continúa la historia original de la saga, situada catorce años después de la partida de Frodo desde los Puertos Grises hacia las Tierras Imperecederas.

Nuevo guion con Stephen Colbert

La noticia surgió tras años de rumores sobre posibles suspensiones del proyecto. El escritor y presentador estadounidense Stephen Colbert participa activamente en el libreto junto a su hijo Peter McGee y a Philippa Boyens. Boyens fue una de las escritoras responsables de las adaptaciones cinematográficas originales realizadas en 2001.

Also read Peter Sagan: 'A Isaac del Toro le conviene un calendario distinto al de Pogačar'

Esta colaboración permitió crear una propuesta convincente para Warner Bros. La productora regresará para interpretar a Gollum, la criatura que persiguió obsesivamente el Anillo Único durante toda la trilogía original. El proyecto ya ha superado la etapa de incertidumbre y cuenta con el respaldo definitivo de su director fundador.

Trama centrada en Sam y Elanor

La nueva aventura llevará el título en inglés 'Shadow of the Past' y explorará los años posteriores a la Guerra del Anillo. La trama seguirá a Sam, Merry y Pippin mientras recorren los lugares donde comenzó su travesía. El objetivo es recuperar los recuerdos más importantes de su juventud lejos de la acción bélica.

Elanor, hija de Samwise Gamgi, será una protagonista fundamental en esta narrativa. La joven descubrirá un secreto oculto que podría explicar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de comenzar. Este misterio conecta momentos diferentes de la historia y aclara eventos de los primeros días.

Capítulos omitidos en la adaptación

La historia se basará parcialmente en capítulos de 'La Comunidad del Anillo' que quedaron fuera de la película de 2001. Aunque el filme original dura casi tres horas, omitió episodios clave que los lectores de J.R.R. Tolkien conocen bien. Estos segmentos nunca llegaron a formar parte de las cintas de Jackson.

Entre esos pasajes se encuentra el recorrido de los hobbits por el Bosque Viejo y su encuentro con Tom Bombadil. También se incluirán los peligros que enfrentaron en las Quebradas de los Túmulos. Estos elementos añaden profundidad a la mitología sin contradecir la narrativa visual ya establecida.

Búsqueda de Gollum y próximo estreno

La película explorará un periodo anterior a los acontecimientos principales de 'La Comunidad del Anillo'. La historia girará en torno a la búsqueda de Gollum tras el hallazgo del Anillo por parte de Bilbo Bolsón. Gandalf y Aragorn tendrán roles importantes en esta misión de localización.

Necesitan encontrar a la criatura antes de que revele información que pueda poner en peligro a la Comarca. Peter Jackson participará como productor en estos nuevos proyectos junto a colaboradores de su equipo original. Su estreno está programado para el 17 de diciembre de 2027, según declaraciones hechas durante su visita a Sitges.