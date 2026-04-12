Peter Magyar derrota a Orbán y promete un cambio radical en Hungría

Peter Magyar, lider del partido Tisza, sorprende al mundo político húngaro al derrotar a Viktor Orbán y promete desmantelar el sistema político vigente. Con una victoria contundente, Magyar se enfoca en combatir la corrupción, mejorar los servicios públicos y alinear a Hungría con Occidente.

En tan solo dos años, Peter Magyar ha logrado revitalizar el partido Tisza, previamente en declive, y lanzar un ataque frontal que resultó en la derrota de Viktor Orbán , quien buscaba un quinto mandato consecutivo como primer ministro húngaro. 'Hemos liberado a Hungría ', proclamó Magyar, celebrando su victoria en las elecciones legislativas del domingo. 'Juntos, derrotamos el régimen de Orbán', expresó ante sus seguidores reunidos en Budapest.

Con casi el 67% de los distritos electorales escrutados, el partido Tisza, liderado por Magyar, se adjudica 137 de los 199 escaños de la Asamblea húngara, asegurando una supermayoría de dos tercios que le permitirá implementar reformas constitucionales significativas. Es notable el cambio de postura, ya que Magyar solía elogiar los discursos del primer ministro Orbán, un ultranacionalista con más de una década en el poder, pero ahora se ha convertido en su rival político más formidable. 'Me llamaron el 'eterno opositor' dentro del Fidesz', el partido de Orbán, recordó Magyar en una entrevista con la AFP. Hábil comunicador, tanto en las redes sociales como en la campaña electoral, este conservador de 45 años promete un cambio radical, desmantelando 'ladrillo a ladrillo' todo el sistema político establecido por Orbán. Quienes conocen a Magyar lo describen como un perfeccionista que exige lo mejor de cada persona, con un temperamento fuerte pero dispuesto a disculparse. Durante los últimos dos años, recorrió el país incansablemente, prometiendo combatir la corrupción y mejorar los servicios públicos, lo que impulsó a su partido a liderar las encuestas. Su pasado como figura dentro del gobierno de Orbán contribuyó a su rápido ascenso, según Andrzej Sadecki, analista del Centro de Estudios Orientales de Varsovia. 'Su mensaje suena más convincente para algunos antiguos votantes de Fidesz cuando afirma que el sistema está corrompido desde adentro', explicó Sadecki a la AFP. 'En cierto sentido, Magyar es como Orbán hace 20 años, pero sin todo el lastre, la corrupción y los errores cometidos en el poder', añadió. Magyar, proveniente de una familia de conservadores prominentes, sintió atracción por la política desde una edad temprana. En sus años universitarios, forjó una amistad con Gergely Gulyas, actual jefe de gabinete de Orbán, y conoció a Judit Varga, con quien se casó en 2006 y quien posteriormente se desempeñaría como ministra de Justicia bajo el gobierno de Orbán. Tras ejercer como diplomático ante la Unión Europea, Magyar dirigió el organismo estatal de préstamos para la educación y formó parte de la directiva de otras entidades estatales. Magyar y Varga, padres de tres hijos, se divorciaron en 2023. El opositor se vio involucrado en un escándalo relacionado con la supuesta cobertura de casos de abuso infantil que sacudió al gobierno a principios de 2024, lo que condujo a la dimisión de la presidenta Katalin Novak y de Varga, en ese momento ministra de Justicia. Magyar denunció la corrupción del gobierno de Orbán y renunció a sus cargos públicos. En ese momento, aunque descartó aspiraciones políticas, fue percibido como 'valiente, orientado a la acción y dispuesto a asumir riesgos', según Veronika Kovesdi, experta en medios de comunicación de la Universidad ELTE de Budapest. Sus mensajes en las redes sociales 'resonaron emocionalmente' con sus seguidores, quienes lo ven como un 'héroe que lucha incansablemente' por ellos. Magyar asumió el control del entonces desconocido partido Tisza para competir en las elecciones europeas de 2024, logrando el segundo lugar después de la coalición gobernante. A medida que su popularidad crecía, Magyar enfrentó lo que él mismo describió como un 'tsunami de odio y mentiras'. Se burló de algunas acusaciones y negó otras, como las de supuesto abuso doméstico contra Varga. Estos ataques, según Kovesdi, 'le ayudaron a legitimarse como un líder genuinamente capaz de generar un cambio'. Magyar se comprometió a combatir la corrupción, mejorar servicios públicos como la sanidad e impulsar reformas para desbloquear miles de millones de euros en fondos de la UE destinados a Hungría. En el ámbito internacional, prometió convertir a Hungría en un socio confiable de la OTAN y la UE, adoptando una postura crítica hacia Rusia, a diferencia de Orbán, quien ha mantenido una relación cercana con Moscú a pesar de la invasión de Ucrania. Al igual que Orbán, Magyar se opone al envío de armas a Ucrania y a una integración acelerada en la UE, pero rechaza la retórica hostil hacia Kiev. Su postura sobre la inmigración es más estricta que la de Orbán, prometiendo cerrar el programa gubernamental de trabajadores invitados. En cuanto a los derechos de la población LGBTQ, su posición ha sido ambigua, aunque defiende la igualdad ante la ley





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