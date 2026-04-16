Petróleo se Dispara Ante Incertidumbre en Negociaciones de Paz con Irán

Los precios del crudo experimentaron un alza significativa ante las dudas sobre el éxito de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que buscan poner fin a un conflicto que ha impactado el suministro energético de Oriente Medio. El futuro del Brent superó los 99 dólares y el WTI los 94 dólares, reflejando la volatilidad del mercado.

Los precios del petróleo registraron un notable ascenso este jueves, en un escenario donde los operadores del mercado se encontraban divididos sobre la posibilidad de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán conduzcan a un acuerdo que ponga fin a la guerra, la cual ha generado interrupciones en el suministro energético proveniente de Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent experimentaron un incremento de 4.46 dólares, representando un 4.7% de aumento, para cotizar a 99.39 dólares por barril. Paralelamente, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos ganaron 3.40 dólares, un 3.7% más, situándose en 94.69 dólares.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha desencadenado una disrupción sin precedentes en el mercado global de petróleo y gas. Esta situación ha provocado el bloqueo del tráfico a través del estrecho de Ormuz, una arteria vital por donde transita aproximadamente el 20% de los flujos mundiales de crudo y gas natural licuado. La perspectiva de una resolución rápida a este conflicto sigue siendo objeto de escepticismo entre los expertos. John Evans, analista del mercado petrolero de PVM, expresó cautela, señalando que 'seguimos siendo escépticos respecto a cualquier resolución inmediata de esta guerra'. Añadió que 'Elija cualquier noticia y siempre habrá una contrapartida', subrayando la naturaleza contradictoria de la información que circula.

En cuanto a las negociaciones diplomáticas, los representantes estadounidenses e iraníes han moderado sus expectativas de lograr un pacto de paz integral. En su lugar, se estarían enfocando en un memorándum temporal con el objetivo de evitar una reanudación del conflicto, según revelaron dos fuentes iraníes a Reuters el jueves. No obstante, en una aparente contradicción, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó posteriormente que se encuentran muy cerca de alcanzar un acuerdo con Irán, una declaración que ya había realizado previamente. Los índices de referencia del petróleo mostraron una reacción mínima a sus comentarios, indicando la persistente cautela del mercado.

Los analistas de ING estiman que el cierre del estrecho de Ormuz ha afectado el flujo de unos 13 millones de barriles diarios de petróleo. En un esfuerzo por desbloquear la situación, funcionarios de Estados Unidos e Irán estarían evaluando regresar a Pakistán para sostener nuevas conversaciones durante este fin de semana. El jefe del ejército paquistaní llegó a Teherán el miércoles, ejerciendo labores de mediación. Una fuente con conocimiento de las discusiones en Teherán indicó a Reuters que Irán podría considerar permitir el libre tránsito de embarcaciones por el lado omaní del estrecho de Ormuz en el eventual caso de que se alcance un acuerdo destinado a prevenir la reanudación de las hostilidades, tras el alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el pasado 8 de abril.

La incertidumbre sobre el desenlace de estas negociaciones y su impacto en la geopolítica de la región continúa siendo el principal motor de la volatilidad en los mercados energéticos, manteniendo a los operadores en vilo ante cualquier nueva información que pueda alterar el delicado equilibrio del suministro global.





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