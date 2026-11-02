PIB de la zona euro crece en el tercer trimestre pese a riesgos de estanflación

El PIB de la zona euro creció un 0.4% en el tercer trimestre. Los expertos advierten de riesgos de estanflación por inflación alta.

La economía de la zona euro registró un crecimiento en el tercer trimestre que superó las expectativas iniciales de los analistas, demostrando una notable resistencia ante un entorno global marcado por la inestabilidad. Según los datos oficiales publicados este viernes por la oficina de estadística de la Unión Europea, el Producto Interno Bruto de la agrupación de 21 países aumentó un 0.4 por ciento. Sin embargo, este rendimiento debe interpretarse con cautela debido a los riesgos macroeconómicos que persisten en la región.

Crecimiento impulsado por factores atípicos

El dato del crecimiento del PIB de un 0.4 por ciento representa una desaceleración en comparación con el 0.6 por ciento registrado en el segundo trimestre del año. A pesar de esta desaceleración aparente, el crecimiento general se vio significativamente distorsionado por el espectacular aumento del 5.5 por ciento experimentado por la economía de Irlanda durante el mismo periodo. Cuando se excluye el efecto estadístico de Irlanda, el crecimiento real de la zona euro se reduce al 0.2 por ciento, lo que sugiere una base más débil de lo que indican las cifras agregadas.

Also read Los US$19.9 millones de los Institutos Nacionales de la Salud buscan ampliar la capacidad científica

Resistencia frente a la crisis energética

Bert Colijn, economista jefe de ING, señaló en un informe que la economía de la zona euro parece haber ignorado los efectos de la crisis en Medio Oriente. A pesar del agravamiento de la crisis energética y del aumento de los costos en este sector, la actividad económica sigue mostrando una resistencia inesperada. Este dinamismo se atribuye parcialmente a factores estructurales internos que están apoyando la demanda.

Colijn destacó que el sector industrial europeo se está beneficiando notablemente del incremento del gasto en defensa y en infraestructuras. Asimismo, el auge tecnológico ha jugado un papel clave en mantener la actividad económica. Estos factores han ayudado a contrarrestar parcialmente los impactos negativos de los costos energéticos elevados y la incertidumbre geopolítica global.

Riesgos de estanflación y inflación

A pesar de la resistencia mostrada por el crecimiento, los economistas advierten sobre un escenario de estanflación, definido como una combinación de crecimiento estancado e inflación elevada. Paolo Grignani, economista sénior de Oxford Economics, indicó que los datos ofrecen un panorama mixto para la región, con tendencias estanflacionistas claras. Aunque el crecimiento del PIB se ha mantenido dentro de niveles aceptables, las cifras nacionales de inflación han sorprendido al alza, lo que complica el escenario económico.

La inflación en la zona euro alcanzó su nivel más alto en tres años en septiembre, situándose en un 3.8 por ciento. Este repunte de los precios está directamente relacionado con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha provocado un incremento sustancial en los precios de la energía. Esta combinación de precios altos y crecimiento moderado mantiene la incertidumbre sobre la evolución futura de la economía europea.