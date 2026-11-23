El Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirma un avance anual del 3.3% en el PIB de México para el tercer trimestre de 2026, impulsado por servicios y construcción.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un crecimiento anual de 3.3% durante el tercer trimestre de 2026. Esta cifra representa el mayor avance económico observado desde el periodo correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023. Los datos oficiales fueron publicados este lunes 23 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi).

Cifras oficiales muestran aceleración económica

El indicador trimestral, ajustado por estacionalidad, aumentó 0.9%. Este porcentaje refleja que la producción total de bienes y servicios en el país se expandió respecto al periodo comprendido entre julio y septiembre de 2026. La aceleración en la actividad económica nacional se atribuye principalmente al desempeño robusto de tres sectores clave: los servicios, la construcción y el comercio.

Also read Preliminar Miss Universo 2026: ¿Dónde y a qué hora verla desde México?

Estos sectores reportaron incrementos significativos en sus volúmenes de producción entre julio y septiembre. La expansión trimestral confirma que la economía mexicana mantuvo una trayectoria positiva sostenida durante este ciclo. El Inegi destacó estos resultados mediante sus redes sociales, señalando el comportamiento favorable del crecimiento nacional.

Los servicios lideran el crecimiento anual

Las actividades terciarias se consolidaron como el motor principal de la economía. Este grupo incluye comercio, transporte, educación, servicios financieros, actividades inmobiliarias y otros servicios. Registraron un aumento anual de 3.6% y un incremento trimestral de 1.2%. Esta expansión anual marca el nivel más alto desde el primer trimestre de 2023, cuando las actividades terciarias crecieron 3.9%.

El dinamismo interno de distintas ramas comerciales y de servicios alimentó este resultado. Sin embargo, el informe del Inegi matiza que no todas las sub-ramas presentaron comportamientos uniformemente favorables. La importancia de este sector radica en su amplia participación dentro del PIB, lo que significa que sus variaciones tienen un peso considerable en el comportamiento general de la economía.

Sector secundario impulsa la manufactura y construcción

El sector secundario, que comprende la minería, la construcción, las manufacturas y la generación y distribución de energía, también reportó avances. Durante el tercer trimestre de 2026, el sector industrial creció 2.7% a tasa anual y 0.4% en comparación con los tres meses anteriores. Este incremento anual constituye el más importante desde el tercer trimestre de 2023.

Dentro de la industria, la construcción destacó con un crecimiento anual de 7%. Esta cifra la convierte en una de las actividades con mayor expansión durante el periodo analizado. Por su parte, las industrias manufactureras aumentaron 1.9% respecto al mismo trimestre del año anterior. Estos resultados reflejan un desempeño favorable en ramas industriales específicas, aunque el crecimiento general fue menor al registrado por el conjunto de las actividades terciarias.

Contribución de actividades primarias y secundarias

De acuerdo con el informe completo del Inegi, las actividades primarias, secundarias y terciarias contribuyeron al crecimiento total. Aunque todos los grandes sectores económicos reportaron avances trimestrales y anuales, las cifras muestran diferencias importantes en su desempeño relativo. El análisis resalta las variaciones entre las actividades relacionadas con los servicios y las correspondientes al sector agropecuario.

El crecimiento de los servicios contribuyó decisivamente a que la economía nacional alcanzara su mejor desempeño anual en más de tres años. Los datos permiten medir el valor de los bienes y servicios finales producidos dentro del país. Este indicador constituye una de las principales referencias para evaluar el desempeño de la economía nacional y su evolución reciente.