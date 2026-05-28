Piloto cubano condenado por mentir en formularios de inmigración en EE.UU.

Raúl González-Pardo Rodríguez, uno de los militares implicados en el derribo de las aeronaves de 'Hermanos al rescate' en 1996, ha sido condenado a siete meses de prisión en Estados Unidos por mentir en los formularios de inmigración.

El piloto cubano Raúl González-Pardo Rodríguez ha sido condenado a siete meses de prisión en Estados Unidos por mentir en los formularios de inmigración. Esta condena llega una semana después de que el acusado admitiera su culpabilidad por fraude para obtener el visado.

González-Pardo Rodríguez es uno de los cinco militares a los que el Departamento de Justicia de EE. UU. imputó la semana pasada, junto con el expresidente cubano Raúl Castro, por el derribo de las aeronaves de 'Hermanos al rescate' en 1996. La acusación incluyó cargos por prestar falso testimonio ante un funcionario del gobierno, asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores -tres ciudadanos de EE.

UU. y el otro residente legal- de esa organización. A diferencia de González-Pardo Rodríguez, quien ya se hallaba en Estados Unidos en el momento de la imputación, Castro, de 94 años, permanece en Cuba y el Gobierno estadounidense no profundizó en los siguientes pasos.

La semana pasada, el fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró durante un evento en Miami que Castro comparecería ante la Justicia 'por su propia voluntad u otra forma', aunque evadió responder si Washington planea una operación en Cuba como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero para capturar al entonces gobernante Nicolás Maduro. Según Cuba, el ataque tuvo lugar en aguas jurisdiccionales de Cuba, en legítima defensa y después de más de una decena de alertas, por lo que no violó el derecho internacional, aunque organismos internacionales rechazan esta postura, afirmado que las aeronaves fueron derribadas en el espacio aéreo internacional





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