Pipa con Materiales Peligrosos Bloquea el Viaducto Miguel Alemán por Exceso de Altura

Un incidente con una pipa que transportaba materiales peligrosos provocó el cierre temporal de carriles en el Viaducto Miguel Alemán. El conductor detuvo el vehículo al notar que excedía la altura permitida para pasar bajo un puente. La rápida actuación de las autoridades permitió retirar la unidad sin incidentes mayores, aunque se generaron afectaciones viales en la zona.

Los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán fueron temporalmente bloqueados la mañana del viernes 10 de abril de 2026, debido a un incidente que involucró una pipa que transportaba materiales peligrosos . El conductor del vehículo, al percatarse de que la unidad excedía el límite de altura permitido para pasar bajo el bajopuente ubicado en la avenida Medellín, detuvo la marcha.

Esta acción, tomada a las 6:00 horas, evitó un posible accidente mayor, ya que la pipa transportaba sustancias consideradas peligrosas. La rápida respuesta de las autoridades, incluyendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fue crucial para gestionar la situación y minimizar las complicaciones.\La intervención de la SSC, encargada de las maniobras para retirar la pipa, implicó el cierre de los carriles centrales del Viaducto, a la altura de la colonia Roma Sur en la alcaldía Cuauhtémoc. Esto, inevitablemente, generó importantes afectaciones viales en la zona, desviando el tráfico hacia los carriles laterales. La operación se extendió por aproximadamente una hora y media hasta que, finalmente, la pipa fue retirada con éxito. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente. Una vez que la pipa fue removida, el tráfico en el Viaducto Miguel Alemán comenzó a normalizarse gradualmente. Sin embargo, las autoridades recomendaron a los automovilistas anticipar sus trayectos si planeaban transitar por la zona, dada la alta carga de tráfico residual que persistía.\El incidente puso de manifiesto la importancia de las medidas de seguridad vial, especialmente en el transporte de materiales peligrosos. La correcta señalización y el conocimiento de los límites de altura son factores clave para prevenir situaciones de riesgo como la que se presentó en el Viaducto. La rápida actuación de las autoridades, junto con la precaución del conductor, fueron determinantes para evitar consecuencias mayores. La SSC, además de coordinar el retiro de la pipa, se encargó de la gestión del tráfico, minimizando las molestias para los ciudadanos. La situación sirvió como un recordatorio de la necesidad de estar preparados para este tipo de eventualidades y de la importancia de la colaboración entre las diferentes instancias para garantizar la seguridad vial y el bienestar de la población. Se recomienda, ante situaciones similares, informarse a través de fuentes oficiales para mantenerse actualizado sobre posibles afectaciones en la circulación y evitar contratiempos en los desplazamientos





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