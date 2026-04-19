Piratas de Campeche destronan a Diablos Rojos en dramático duelo de 15-14

En un encuentro lleno de emociones y volteretas, los Piratas de Campeche lograron una victoria histórica sobre los Diablos Rojos del México al imponerse por pizarra de 15-14 en la décima entrada. Terrin Vavra conectó el hit decisivo, mientras que una jugada polémica en tercera base selló el triunfo filibustero, rompiendo una racha de 11 juegos sin poder vencer al equipo escarlata.

En un partido que se extendió hasta la décima entrada y que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, los Piratas de Campeche lograron una hazaña al derrotar a los Diablos Rojos del México con un marcador final de 15-14. La victoria significó no solo el fin del dominio escarlata sobre el equipo filibustero, sino también su primer triunfo de la temporada.

El héroe de la noche fue Terrin Vavra, quien conectó un imparable oportuno en la décima entrada que rompió el empate y encaminó a su equipo a la victoria. La jugada que definió el encuentro, y que generó gran controversia, fue la eliminación de Sebastián Enriquez en tercera base. Enriquez, quien había iniciado la entrada como corredor de cortesía, representaba la potencial carrera del empate. En una jugada que fue revisada exhaustivamente, los umpires finalmente determinaron que estaba fuera, sellando así el destino del partido. El encuentro fue un auténtico carrusel de emociones, con la delantera cambiando de manos en cinco ocasiones a lo largo de los nueve innings reglamentarios y la entrada extra. Los Piratas tomaron la iniciativa desde el primer inning, anotando cuatro carreras gracias a un doble remolcador de Emmanuel Ávila. Sin embargo, los Diablos Rojos respondieron rápidamente, descontando en la parte baja de la misma entrada y amenazando con igualar el encuentro. Un rodado para doble play con las bases llenas permitió a Raúl Torres ampliar la ventaja de los Piratas a 5-2, pero la respuesta de los Diablos no se hizo esperar. En el segundo episodio, el equipo escarlata montó una emboscada formidable, anotando seis carreras, cuatro de ellas impulsadas por el primer grand slam de Jon Singleton con la franela de los Diablos. La paridad en la pizarra se mantuvo tensa durante varios episodios. Cuando los Piratas parecían tomar una ventaja decisiva con un cuadrangular de tres carreras de Andrew Stevenson, los Diablos Rojos lograron remontar. Stevenson volvió a ser protagonista en la novena entrada, conectando su segundo jonrón del juego, un batazo de dos carreras que puso a los Piratas arriba 14-12. Parecía que el triunfo sería para Campeche, pero el equipo de casa demostró su garra y empató el encuentro con oportunos batazos de Julián Ornelas y Ramón Flores en la novena entrada, forzando así el extra inning. Fue en esta décima entrada donde Vavra se erigió como el hombre clave, conectando el imparable que puso fin a la resistencia de los Diablos. La jugada en tercera base, donde Enriquez fue declarado out después de una revisión, generó un debate considerable sobre la precisión de la marcación inicial y la posterior revocación. Finalmente, un elevado de Franklin Barreto puso el punto final al encuentro, concediendo a los Piratas su primera victoria de la campaña y rompiendo una racha adversa de 11 juegos de temporada regular ante los Diablos Rojos, una sequía que se remontaba a junio de 2024. Considerando también los playoffs, esta victoria representa el tercer triunfo de los Piratas en sus últimos 18 enfrentamientos contra el equipo de la Ciudad de México. El juego, sin duda, quedará marcado en la memoria de los aficionados como un ejemplo de la intensidad y la imprevisibilidad que caracterizan a la Liga Mexicana de Béisbol





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Diablos se apuntan primera victoria tras vencer a Piratas de Campeche en el Juego Inaugural de la temporada 20Soy egresado de la carrera en Comunicación, con maestría en periodismo digital.Experiencia de 12 años trabajando en medios de comunicación, especialmente en deportes, en los que he podido cubrir el Mundial de Qatar 2022; cuatro peleas de ‘Canelo’ Álvarez, múltiples eventos de Grandes Ligas y LMB, además de muchas funciones de Lucha Libre AAA.

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