Piratas F.C. confirma su ingreso a la Liga de Expansión MX y abre las canchas del estadio Pirata Fuente

El club Piratas F.C. anunció su participación en la Liga de Expansión MX para 2026-2027 y la apertura de las canchas del estadio Luis Pirata Fuente para fomentar el talento juvenil en Veracruz. El proyecto, resultado de años de colaboración entre la directiva, empresarios y el gobierno estatal, busca no solo el regreso del fútbol profesional, sino también un impacto social a través de academias y escuelas. Mientras tanto, se reporta un robo en una obra en Xalapa.

El club Piratas F.C. anunció oficialmente su ingreso a la Liga de Expansión MX para el torneo 2026-2027, marcando el regreso del fútbol profesional a Veracruz después de varios años de ausencia.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el presidente del equipo, Carlos Vives Gómez, confirmó que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aprobó su participación en la Asamblea General celebrada el pasado viernes. Este hito representa el resultado de más de cuatro años de trabajo conjunto entre la directiva del club, empresarios locales y el Gobierno del Estado de Veracruz.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la afición, que ha esperado ansiosamente el retorno del fútbol de alto nivel a la región. Además del anuncio deportivo, el club anunció la apertura de las canchas del icónico estadio Luis Pirata Fuente a partir de este lunes, como parte de su compromiso con las nuevas generaciones. El estadio, que ha sido cubierto con lonas que exhiben el nombre y los colores del Piratas F.C.

, se convertirá en un centro de formación para jóvenes talentos. En el comunicado, Vives Gómez destacó que el proyecto va más allá del deporte, ya que incluye la creación de escuelas y academias en todo el estado para impulsar el talento juvenil con un enfoque humano y cercano a las familias veracruzanas. Invitó a todos los veracruzanos, desde el norte hasta el sur, a ser parte de esta nueva etapa del fútbol en la entidad.

El Piratas F.C. no solo busca competir en la Liga de Expansión MX, sino también convertirse en un pilar social que fortalezca el desarrollo deportivo y comunitario en Veracruz. Mientras tanto, en otro incidente relacionado con la seguridad en la región, se reportó el robo de material de una casa en construcción en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa.

Los delincuentes, que llegaron en un taxi, se llevaron herramientas y materiales de la obra gris, dejando a los propietarios con pérdidas significativas. Las autoridades locales investigan el caso, aunque hasta el momento no hay detenidos





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