Pizarro Confía en la Reacción de Tigres: 'Este Equipo es Diferente en Liguilla'

El entrenador de Tigres, Guido Pizarro, reconoce la irregularidad del equipo, pero confía en que el equipo mostrará su mejor versión en la Concachampions. Se enfoca en el partido contra Seattle Sounders y en la importancia de obtener una ventaja en casa.

Guido Pizarro , estratega de Tigres , reconoce la irregularidad del equipo en el semestre, tanto en la Liga como en la Concachampions , pero mantiene la confianza en que el equipo mostrará su mejor versión al llegar a la Liguilla . En una conferencia de prensa previa al partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions contra el Seattle Sounders , Pizarro enfatizó la importancia de obtener una ventaja en el partido de ida y evitar goles de visitante.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, conocido como el Volcán.\El técnico argentino admitió que el equipo no ha encontrado la consistencia deseada, alternando buenos y malos partidos. Sin embargo, destacó la importancia de cerrar bien la fase regular y la confianza en que Tigres rendirá de manera diferente en la Liguilla. Pizarro subrayó que el enfoque principal es la mejora continua, reconociendo el margen existente para lograrlo. Consciente de la dificultad del encuentro ante el Seattle Sounders, un equipo con un entrenador consolidado y con logros importantes, Pizarro confía en la capacidad de Tigres para ser protagonista, aprovechar el apoyo de su afición y desarrollar un juego ofensivo. Pizarro enfatizó la necesidad de aprender de experiencias pasadas, como la serie anterior contra Cincinnati, donde el equipo sufrió una derrota en el partido de ida y luego remontó en el Volcán, y planteó la importancia de la táctica y la estrategia para obtener la victoria. Para el entrenador, cada fase es más complicada, se define por más detalles y es crucial ganar el partido del miércoles y enfocarse en el juego del fin de semana de la liga.\En cuanto a la alineación para el partido contra el Seattle Sounders, Pizarro descartó la idea de dosificar el equipo para el encuentro de Liga contra las Chivas del fin de semana. Afirmó que pondrá lo mejor que tiene disponible para ambos compromisos, ya que considera que la Concachampions y la Liga son torneos decisivos. Pizarro resaltó la importancia de la autocrítica y el reconocimiento de las áreas de mejora, a pesar de que el equipo no se encuentra en la situación deseada. El técnico confía en la capacidad de su plantel para interpretar la importancia de esta fase definitoria, enfocándose en el juego y en el plan estratégico para el partido contra el Seattle Sounders, consciente de la dificultad que representa el rival. Para finalizar, Tigres cerró su preparación para este encuentro con una práctica en su nuevo Centro de Entrenamientos en el Oriente de San Nicolás, preparándose para el crucial duelo





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