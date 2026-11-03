Plan de Acción 2025-2028 impulsa exportaciones México-Canadá

Las exportaciones entre México y Canadá crecieron más del 16% hasta agosto de 2026, impulsadas por el nuevo plan estratégico firmado por Claudia Sheinbaum y Mark Carney.

Las cifras comerciales más recientes revelan un crecimiento sostenido en el intercambio bilateral entre México y Canadá, consolidando la importancia económica de la alianza. El comercio total de productos entre ambas naciones alcanzó los 26,208 millones de dólares durante el periodo de enero a agosto de 2026. Este volumen representa un aumento interanual significativo del 16.7%.

Crecimiento bilateral y cifras del comercio

Los datos, obtenidos de la agencia del gobierno canadiense Estadísticas Canadá, detallan una tendencia positiva tanto para las ventas mexicanas como para las canadienses. Las exportaciones provenientes de México hacia el norte del continente se incrementaron en un 15.7%, totalizando un valor de 16,482 millones de dólares. Paralelamente, las exportaciones canadienses hacia México registraron una subida del 18.4%, llegando a los 9,726 millones de dólares.

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Plan estratégico y liderazgo político

Estos resultados económicos coinciden con la implementación del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028, un documento fundamental para la cooperación regional. La presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney formalizaron este acuerdo en septiembre de 2025, en la Ciudad de México. La firma de este plan busca fortalecer cuatro pilares esenciales: la prosperidad económica, la seguridad nacional, la sostenibilidad ambiental y la movilidad.

Enfoque en cadenas de suministro y energía

El documento estratégico establece compromisos concretos para construir cadenas de suministro resilientes que respondan a la rápida evolución del entorno comercial global. Ambas naciones acordaron explorar oportunidades en infraestructura de largo plazo, incluyendo corredores energéticos, para respaldar un comercio bilateral más integrado. Asimismo, se organizarán diálogos estratégicos entre gobiernos y la industria para abordar temas críticos como las energías renovables y el hidrógeno limpio.

Sostenibilidad y revisión del T-MEC

La colaboración también se extiende al desarrollo minero sostenible, con el objetivo de producir los recursos minerales necesarios para la transición ecológica y tecnologías futuras. Claudia Sheinbaum y Mark Carney priorizaron la conducta empresarial responsable y la economía circular dentro de sus políticas. Todo esto transcurre mientras continúa la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, lo que añade una capa de relevancia geopolítica a los acuerdos bilaterales.