Claudia Sheinbaum detalla ante APEC CEO Summit 2026 el Plan México, con 432 mil millones de dólares en infraestructura y soberanía energética.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan México ante los líderes económicos y empresarios de Asia y el Pacífico durante la sesión plenaria del APEC CEO Summit 2026 en Shenzhen, China. La estrategia de desarrollo nacional prevé una inversión total de 432 mil millones de dólares en proyectos clave de generación eléctrica, transporte ferroviario y carreteras. Este anuncio reafirma el compromiso del Ejecutivo federal con la transformación económica y social iniciada en 2018.

Modelo Económico y Soberanía Nacional

El Plan México se fundamenta en la distribución del bienestar, la inversión productiva y la soberanía energética y alimentaria. Sheinbaum explicó que el modelo busca aprovechar las capacidades productivas, los recursos naturales y la posición geográfica del país para impulsar un desarrollo con justicia social. La mandataria destacó que la llegada al poder en 2014 dio una nueva dimensión a la transformación política y económica, con raíces en la historia y la grandeza cultural de la nación.

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Infraestructura Ferroviaria y Energética

Uno de los pilares del plan es la construcción de cerca de 2 mil 500 kilómetros de vías ferroviarias para pasajeros y carga. Sheinbaum señaló que el tren de mercancías que conecta el Pacífico con el Golfo de México representa ya el inicio de una alternativa viable al Canal de Panamá. Esta infraestructura busca mejorar la logística, conectar regiones y acercar mercados a los consumidores finales del interior del país.

Inversión en Energía y Medio Ambiente

La estrategia incluye la ampliación de la capacidad de generación eléctrica en 32 mil megawatts, con un crecimiento significativo de las energías renovables. Se proyectan inversiones de 42 mil millones de dólares en generación, 17 mil millones en transmisión y distribución, y 8 mil millones en gasoductos. Además, se prioriza la responsabilidad ambiental frente al cambio climático como un eje transversal de todas las obras públicas.

Impacto Social y Crecimiento de la Clase Media

Los resultados económicos y sociales del modelo actual incluyen la salida de la pobreza de más de 17 millones de personas entre 2018 y 2026. Se destinan un billón de pesos mediante transferencias directas a través del Banco del Bienestar, beneficiando a millones de familias. México registra actualmente el mayor crecimiento de su clase media en la historia y mantiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, lo que refleja la efectividad de las políticas de bienestar.

Condiciones para Inversión Extranjera y Futuros Pasos

México ocupa el quinto lugar mundial en Inversión Extranjera Directa, según datos presentados por la mandataria. El objetivo es incrementar la producción nacional, incorporar tecnología y generar mayor valor agregado mediante incentivos y simplificación administrativa. Los inversionistas internacionales son invitados a participar en los nuevos Polos de Desarrollo y en las grandes cadenas globales de valor, asegurando certidumbre jurídica y una visión de largo plazo para el desarrollo del país.