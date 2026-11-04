Plan Michoacán por la Paz avanza 67% en un año con 1680 obras concluidas

El Gobierno de México reporta que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia completó el 67% de sus metas con mil 680 acciones, ejerciendo 61% de los recursos.

El Gobierno de México presentó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un balance detallado sobre el primer año de implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. El informe oficial confirma que el programa ha alcanzado un avance general del 67 por ciento en su ejecución operativa. Este progreso se materializa mediante la conclusión de mil 680 obras y acciones específicas dentro del horizonte estratégico establecido para el periodo 2025-2030.

Avance operativo y distribución presupuestaria del plan

De acuerdo con los datos divulgados por la administración federal, el total de iniciativas programadas supera las dos mil 500 tareas distribuidas a lo largo de la década. La estructura del plan se organiza en torno a 12 ejes de intervención prioritarios diseñados para atender diversas dimensiones sociales y económicas. En materia financiera, la inversión total prevista asciende a 118 mil millones de pesos mexicanos para cubrir las necesidades de desarrollo regional.

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Hasta la fecha, el Ejecutivo Federal ha ejercido el 61 por ciento de este presupuesto asignado. Los recursos canalizados abarcan una amplia gama de servicios que incluyen programas sociales directos, becas educativas, construcción de infraestructura carretera y educativa, así como mejoras en servicios de salud y vivienda. Además, se han ejecutado proyectos de desarrollo económico, atención al campo, actividades culturales y apoyos específicos dirigidos a comunidades indígenas.

La cobertura geográfica del informe es exhaustiva, ya que contempla resultados verificables en los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán. Esta cifra refleja la coordinación entre distintas dependencias federales y gobiernos estatales trabajando bajo un mismo marco de acción. Los objetivos centrales buscan abordar las causas estructurales de la violencia mientras se garantiza el acceso equitativo a servicios públicos esenciales para la población local.

Estrategias de seguridad y bienestar social implementadas

Dentro del eje dedicado a la atención de las causas raíz de la inseguridad, el Gobierno federal reportó la realización exitosa de 115 Ferias del Bienestar. A través de estos eventos móviles, se brindaron un millón 120 mil 664 trámites y servicios administrativos directamente a los ciudadanos. Esta estrategia busca acercar la burocracia estatal a las zonas más remotas y vulnerables del territorio michoacano.

Paralelamente, la estrategia Sí al Desarme, Sí a la Paz ejecutó 13 jornadas de desarme voluntario con resultados cuantificables. En estas operaciones se capturaron y destruyeron 673 armas de fuego, desglosadas en 187 piezas cortas y 258 largas. Asimismo, se decomisaron 228 granadas, 672 cargadores, 41 mil 891 cartuchos y tres morteros, neutralizando riesgos inmediatos para la comunidad.

Como parte de la prevención juvenil, se canjearon 4 mil 441 juguetes bélicos por opciones educativas que fomentan el desarrollo infantil saludable. Por otro lado, el Tianguis del Bienestar entregó 2 millones 234 mil 313 artículos nuevos de primera necesidad. Estos suministros beneficiaron directamente a habitantes de 268 localidades, reforzando la red de protección social ante la escasez de productos básicos.

Inversión masiva en educación e infraestructura universitaria

En el sector educativo, el plan contempla becas para 795 mil 717 estudiantes que cursan primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Este paquete incluye la Beca Gertrudis Bocanegra 2026, con una inversión anual reportada de 5 mil 700 millones de pesos. El objetivo es garantizar la continuidad académica y reducir la deserción escolar en las zonas más afectadas por la crisis de seguridad.

Para la educación media superior, se crearon 10 mil 15 nuevos espacios físicos para estudiantes, con una inversión dedicada de 700.5 millones de pesos durante 2026. Se contabilizan 23 acciones concluidas o en proceso que mejoran las condiciones de estudio. En el nivel superior, se incorporaron 60 nuevos programas académicos y se atendió a 7 mil estudiantes adicionales, ampliando la oferta formativa disponible.

El balance financiero registra mil 157.4 millones de pesos ejercidos en 37 proyectos de infraestructura educativa, los cuales presentan un avance general del 43 por ciento. Las obras comprenden universidades estatales, tecnológicas, politécnicas e interculturales, además de escuelas normales y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. También se incluyen planteles del Tecnológico Nacional de México y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que opera en Zacapu, Múgica y Zitácuaro.

Desarrollo económico, industria y apoyo al campo productivo

El eje de desarrollo económico integra proyectos industriales, apoyo a productores y fortalecimiento empresarial junto con electrificación y turismo. Un proyecto destacado es el Parque Industrial Bajío, ubicado en Zinapécuaro, enfocado en actividades agroindustriales y automotrices. El inicio de las obras de infraestructura y su conexión con la Carretera Federal 120 está previsto para noviembre de 2026, con una inversión estimada de 9 mil 310 millones de pesos.

En el portafolio de competitividad se integraron 24 proyectos valorados en mil 337 millones de dólares, relacionados con empresas multinacionales como ArcelorMittal, Enel y Grupo Bafar. Se instalaron comités promotores de inversión en Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Franja Michoacán de Aguacate. Estas medidas buscan atraer capital privado y formalizar cadenas de suministro locales.

En materia de capacitación empresarial, mil 677 personas recibieron formación mediante Ruta Logística MX. Veinticinco mil 007 micro, pequeñas y medianas empresas fueron habilitadas para utilizar pagos digitales, modernizando su gestión financiera. Los apoyos al campo incluyen la instalación de 15 biofábricas y la colocación de mil 45 trampas para mosca en 4 mil hectáreas de mango, protegiendo la producción agrícola clave para la economía regional.