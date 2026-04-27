Plastilina Mosh celebra 30 años de rock y nostalgia en la Ciudad de México

El icónico dúo de la oleada regia, Plastilina Mosh, conmemoró tres décadas de carrera con un emotivo concierto en el Pepsi Center, reviviendo éxitos y compartiendo anécdotas con sus fans.

Tras el encierro creativo de dos jóvenes entusiastas de Nuevo León, nació Plastilina Mosh , un proyecto emblemático de la oleada regia que en 2026 celebra sus 30 años de trayectoria.

El escenario elegido para conmemorar este hito en la Ciudad de México fue el Pepsi Center, donde el pasado sábado, a pesar de una asistencia moderada de ocho mil fans, el dúo formado por Alejandro Rosso y Jonás González demostró que el tiempo no ha pasado en vano. Durante el concierto, la banda revivió sus inicios con nostalgia, pero también presentó nuevos temas, mezclando energía y gratitud hacia su público.

Jonás, con su característico humor, bromeó sobre las redes sociales de antaño: Ya tenemos redes, sígannos en Hi5, My Space, mientras agradecía al público por su lealtad durante tres décadas. Ustedes fueron de los primeros en estar con nosotros, Ciudad de México, y por eso siempre les agradeceremos, expresó emocionado. La presentación se centró en reafirmar su legado en el rock mexicano, con clásicos como Monster Truck, Te lo juro por Madonna y Oxidados, que llenaron de energía el recinto.

Jonás no dejó de recordar los primeros pasos de la banda, compartiendo anécdotas como su primera presentación el 4 de febrero de 1996. Hace 30 años compartí una gran amistad con mi amigo Alejandro Rosso, y hoy estamos aquí con ustedes, es increíble, declaró. Entre los asistentes, Julio Hernández, de 40 años, destacó la evolución de la banda, manteniendo su esencia a lo largo del tiempo.

Me parece genial que sigan con la misma actitud que hace 20 años cuando los vi por primera vez, comentó. El concierto también contó con invitados especiales como El Cha! , bajista de Fobia y Moderatto, quien se unió para interpretar Afroman. Temas como Peligroso Pop y Pervert Song Pop resonaron en el escenario, pero el clímax llegó con el cierre, Nalguita, que desató la euforia del público.

Gracias, Ciudad de México, esto fue un sueño, concluyó Jonás, abrazando a su compañero Ale Rosso, sellando así una noche de celebración y nostalgia





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