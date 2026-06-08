Playa del Carmen investiga presunto desvío de 88 millones de pesos por la exalcaldesa Lili Campos

El municipio de Playa del Carmen, con un presupuesto de más de cuatro mil millones de pesos, inicia una investigación por un faltante de 88 millones durante la gestión de la exalcaldesa Lili Campos. El proceso incluye citaciones a exfuncionarios y se enmarca en un clima político tensionado y en medidas legislativas sobre el uso de inteligencia artificial en el estado.

Playa del Carmen, uno de los municipios con mayor presupuesto del país, que supera los cuatro mil millones de pesos anuales, se ha visto envuelta en una polémica por presuntos desvíos de recursos públicos.

El gobierno municipal, bajo la administración de la alcaldesa morenista Estefanía Mercado Ascencio, inició un procedimiento legal contra la expresidenta municipal Lili Campos Miranda, del Partido Acción Nacional, quien habría dejado un faltante de 88 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2023. Según la auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, la cifra corresponde a una obra pública cuya ejecución no pudo ser verificada, y a gastos incomprensibles como la compra de boletos de avión para el equipo de segunda división Inter Playa, franquicia del municipio.

Además, la investigación interna del Órgano de Control Municipal señaló la posible comisión del delito de peculado, aunque hasta la fecha no se ha presentado denuncia formal ante la Fiscalía de Quintana Roo. Los edictos emitidos por la municipalidad citan a Lili Campos Miranda para comparecer el 29 de junio, y también incluyen a varios exfuncionarios de alto nivel, entre ellos su exesposo Pedro Escobedo Vázquez, quien ocupó el puesto de tesorero municipal entre 2022 y 2023.

Otro nombre mencionado es el de Kira Iris San, extesorera que ha interpuesto diversos recursos de amparo contra los requerimientos de aclaración. La investigación se produce en un contexto político complejo: Campos fue la única alcaldesa de oposición en Quintana Roo durante su mandato, y tras su derrota electoral en 2024 se vinculó públicamente con el senador morenista Ricardo Monreal, generando sospechas de influencias partidistas en la supuesta malversación.

El caso se inscribe en un escenario más amplio de tensiones en la entidad. Mientras el gobernador estatal Ricardo Gallardo ha intentado desviar la atención señalando supuestos videos manipulados por inteligencia artificial, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley que penaliza el "uso indebido de IA", medida que organizaciones de derechos humanos critican como una herramienta para perseguir a periodistas.

Paralelamente, la presidenta nacional de la federación de fútbol anunció una estrategia para ampliar la red de escuelas de fútbol, con el objetivo de que más niñas y niños tengan acceso a este deporte. En medio de estos desarrollos, la economía local sigue prosperando gracias al turismo de la Riviera Maya, que concentra más de 53 mil habitaciones hoteleras, muchas de lujo, y que forma parte del importante corredor hotelero del país.

La investigación sobre los 88 millones de pesos faltantes continuará mientras la administración de Mercado busca restablecer la transparencia y la confianza en la gestión de los recursos municipales





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