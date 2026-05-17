PlayStation corta el soporte de multijugador después de solo 2 meses, y los fanáticos están decepcionados

El proyecto multijugador de PlayStation, Ghost of Yotei: Legends, dejará de recibir nuevo contenido en su próxima actualización. Desde hace tiempo, los fanáticos de este modo multijugador aguardan una nueva entrega del juego para esperar nuevas aventuras. Esto afecta también a otros juegos multijugador de la empresa, como el famoso juego de la franquicia, InFamous. Desafortunadamente, podrían verse afectados con el fin del soporte y la muerte del multijugador en PlayStation.

PlayStation finaliza el soporte de un proyecto multijugador sólo 2 meses después del estreno, y los fanáticos están decepcionados.

'Ghost of Yotei': Legends, el modo online gratuito del juego de mundo abierto, dejará de recibir nuevo contenido desde ahora. Y sí, otro proyecto multijugador de la empresa perderá soporte.

Además, otro juego de la compañía que sí es muy popular y querido por la comunidad. La noticia afecta en particular a los fanáticos de esta modalidad extra, especialmente porque Ghost of Yotei: Legends es uno de los pocos modos multijugador gratuitos disponibles para PS4. El juego permite a los fans enfrentarse a versiones demoníacas de los antagonistas principales de la entrega original, y participar en toda clase de modos de juego.

Los enfrentamientos contra oleadas de enemigos y las misiones de alto nivel son particularmente populares





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Playstation Infamous Ghost Of Yotei Multijugador Deprección

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