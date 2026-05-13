PlayStation Store podría tener precios regionalizados en México

La PlayStation Store podría comenzar a mostrar precios en pesos mexicanos, según usuarios y ejecutivos de la empresa. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha presionado a Sony para que cambie sus precios a pesos mexicanos en la PlayStation Store.

Precios en pesos mexicanos empiezan a aparecer en PlayStation Store; usuarios creen que es cuestión de tiempo para que la tienda de Sony tenga precios regionalizados es que la PlayStation Store tiene sus precios en dólares estadounidenses y sin impuestos incluidos.

Afortunadamente, ahora hay una señal que parece indicar que eso está por cambiar. Los precios están en pesos mexicanos. Es decir, en lugar de decir USD, en la tienda aparece el código ISO 4217 del peso mexicano (MXN). Ejecutivo de PlayStation es optimista ante la industria y asegura que vienen muchos videojuegos no anunciados para los próximos años; sin embargo, siguen en dólares y si quieres pagar lo harás en dólares estadounidenses.

Además, los precios aún no incluyen los impuestos. Usuarios descubrieron una pista que indica que algo muy esperado está por pasar en la PlayStation Store Hasta ahora, PlayStation no ha emitido ningún comunicado al respecto; sin embargo, es probable que esto sea un error o que estén haciendo pruebas para implementar precios regionalizados para México. Estaremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto. La PROFECO ha presionado a Sony para que cobre en precios mexicano





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