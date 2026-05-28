Pobreza laboral en Chiapas: seis de cada 10 habitantes en situación de precariedad

La pobreza laboral afecta a seis de cada 10 habitantes de Chiapas, con un ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica y la entidad con mayor porcentaje (60.8) de población en esta precariedad. Aproximadamente 3.5 millones de chiapanecos sufren esta condición y se mueven en la línea de pobreza extrema, por sus bajos ingresos económicos.

La pobreza laboral afecta a seis de cada 10 habitantes de Chiapas , con un ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica y la entidad con mayor porcentaje (60.8) de población en esta precariedad.

Aproximadamente 3.5 millones de chiapanecos sufren esta condición y se mueven en la línea de pobreza extrema, por sus bajos ingresos económicos. Además, Chiapas registró el incremento más significativo en todo el país en el indicador de pobreza laboral, con una variación de 1.6 puntos porcentuales. La canasta alimentaria o básica está conformada por un conjunto de productos esenciales que deben cubrir las necesidades nutricionales mínimas indispensables en una familia.

Entre ellos están pollo, carne de res y cerdo, huevo, leche, jitomate, cebolla, papa, zanahoria, plátano, manzana, naranja, limón, tortilla de maíz, frijol, arroz, avena, azúcar, aceite vegetal y pastas para sopa. La pobreza laboral en Chiapas se asocia a los cambios del ingreso laboral per cápita, que entre el primer trimestre de 2016 y el primero de 2026, pasó de mil 407.57 pesos a mil 771.40 pesos mensuales.

Entre el primer trimestre de 2025 y el primero del presente año, se observó un crecimiento del ingreso laboral promedio de hombres y mujeres con una ocupación, 8.1 y 3.4 por ciento, respectivamente. En el primer trimestre de 2026, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de ocho mil 110.67 pesos al mes.

Las mujeres ocupadas reportaron un ingreso laboral real de siete mil 126.15 pesos, mientras que los hombres, uno de ocho mil 795.62. En Chiapas, nueve de 11 sectores económicos registraron aumentos en el ingreso laboral promedio de su población ocupada en ese periodo. El que observó el mayor crecimiento fue el de servicios diversos, con un alza de 16.7 por ciento.

La masa salarial real, es decir, la sumatoria total de los ingresos laborales de las personas ocupadas, registró una variación trimestral de 1.9 por ciento y una disminución de 196.54 millones de pesos. Las estadísticas también revelan que, en la entidad, nueve de cada 10 municipios tuvieron una tasa de informalidad superior a 70 por ciento en el primer trimestre de 2025





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