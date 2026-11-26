El Inegi reporta que la pobreza laboral en México alcanzó su nivel más bajo en 2026 con un 30.5%, impulsado por el incremento del salario mínimo y programas de bienestar social.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, divulgó que la pobreza laboral en México descendió al 30.5% durante el tercer trimestre de 2026. Esta cifra corresponde al periodo entre julio y septiembre, y representa el nivel más bajo registrado desde que el Inegi comenzó a publicar estos indicadores comparables en el primer trimestre de 2005, hace más de dos décadas.

Mecanismo de reducción en áreas rurales

La caída de la pobreza laboral fue más intensa en las comunidades del campo, donde el indicador retrocedió 5.3 puntos porcentuales en un año. En comparación, las zonas urbanas experimentaron una disminución de 3.3 puntos porcentuales durante el mismo periodo. Al analizar la diferencia entre trimestres consecutivos, la reducción fue de 1.6 puntos en el medio rural y de 1.4 puntos en las ciudades entre el segundo y el tercer trimestre de 2026.

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Este diferencial evidencia que la recuperación del ingreso laboral tuvo mayor fuerza en las áreas rurales, tradicionalmente más expuestas a la precariedad y la informalidad. El ingreso laboral real por persona creció 9.3% interanual, con un avance del 12.1% en el campo y del 8.4% en las ciudades. Respecto al trimestre anterior, el ingreso aumentó 0.7% en el medio rural y apenas varió en el sector urbano y en el conjunto del país.

Posiciones de Claudia Sheinbaum y distribución

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atribuyó parte de esta mejora a los incrementos del salario mínimo y a los programas de bienestar social. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum mencionó específicamente las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como las becas educativas. La mandataria afirmó que estas son transferencias directas basadas en derechos y aseguró que continuará elevando el salario mínimo por encima de la inflación.

Sin embargo, los datos revelan una desigualdad territorial persistente. El ingreso creció 40.4% anual entre la quinta parte de la población con menores ingresos laborales, mientras que el crecimiento fue del 6.6% entre la quinta parte con mayores ingresos. Además, la masa salarial real, que agrupa los ingresos de toda la población ocupada, aumentó 17.7% durante el periodo analizado.

Impacto en la brecha y desigualdad territorial

La diferencia entre entornos sigue siendo considerable y refleja una profunda desigualdad geográfica. En las localidades rurales, la pobreza laboral afecta al 43.1% de la población, frente al 26.9% registrado en las zonas urbanas. En términos históricos, la pobreza en zonas rurales bajó del 48.4% al 43.1% en un año, mientras que en las urbanas descendió del 30.2% al 26.9%. Esta convergencia redujo la brecha de 18.2 a 16.2 puntos porcentuales.

Desempeño por entidad federativa

La pobreza laboral disminuyó en 20 de las 32 entidades federativas de México. La caída más pronunciada se registró en el Estado de México, con un retroceso de 9.9 puntos. Por el contrario, las tasas más altas se mantuvieron en Chiapas con un 57.5%, Oaxaca con un 55.6% y Guerrero con un 53.1%. La entidad con la tasa más baja fue Baja California Sur, con un 15.3%.

Este indicador, elaborado a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, mide si el ingreso laboral per cápita cubre el valor de la canasta alimentaria. Que la cifra haya bajado al 30.5% no implica que los mexicanos superen todas las condiciones de pobreza multidimensional, como el acceso a salud o educación, sino que menos hogares dependen de ingresos laborales insuficientes para la alimentación básica.