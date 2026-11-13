Pochettino asume en el Manchester United: El nuevo entrenador y el desafío de salvar al club

Mauricio Pochettino reemplaza a Michael Carrick en el Manchester United. Descubre los detalles del contrato, su historia con EE. UU. y el futuro del club inglés.

Mauricio Pochettino ha sido confirmado como el nuevo técnico del Manchester United, reemplazando a Michael Carrick en un movimiento que busca revitalizar a uno de los clubes más emblemáticos de Inglaterra. La designación se oficializará el 18 de noviembre, poco antes de que el equipo enfrente al Liverpool en Anfield.

Detalles del contrato y cronograma

El contrato firmado con el estratega argentino tiene una duración de dos años y medio. Pochettino dejará su cargo con la Selección Nacional de Estados Unidos, donde había firmado hasta el Mundial de 2030, para asumir oficialmente sus responsabilidades en Old Trafford. Esta transición inmediata subraya la urgencia con la que la directiva busca cambiar el rumbo del club en la temporada actual.

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Contexto de crisis y reemplazo

La llegada de Pochettino responde al peor inicio liguero del club en cuatro décadas. El Manchester United ocupa actualmente el decimoctavo lugar en la tabla de la Liga Premier, situándose en la zona de descenso tras diez jornadas disputadas. Michael Carrick había dirigido al equipo con una victoria, cinco empates y cuatro derrotas, pero la directiva decidió no continuar con su interinato ante la necesidad de un cambio radical.

Historial de Pochettino y expectativas

El entrenador de 54 años llega con un reconocimiento internacional por su estilo de alta intensidad y su capacidad para desarrollar jugadores. Su mayor logro en Inglaterra fue llevar al Tottenham Hotspur a la final de la Liga de Campeones en 2019, aunque nunca ha conquistado un trofeo mayor en la Premier League. Su paso por el Paris Saint-Germain, donde ganó la liga francesa en 2022, complementa su experiencia europea.

Impacto en Estados Unidos y búsqueda de sucesor

Pochettino y su cuerpo técnico permanecerán brevemente con la selección de Estados Unidos para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Haití. La Federación de Fútbol de Estados Unidos, dirigida por JT Batson, inicia la búsqueda de un sucesor, considerando nombres como Pep Guardiola o Steve Cherundolo. La salida del técnico argentino marca el fin de una etapa positiva en el desarrollo de la selección norteamericana.

Desafío histórico tras la era Ferguson

Esta contratación coloca a Pochettino como el octavo entrenador permanente del United desde la retirada de Alex Ferguson en 2013. El club no gana la liga desde la última temporada de Ferguson y ha sido superado por rivales como Manchester City y Liverpool. El objetivo inmediato es evitar el descenso, un escenario inusual para un equipo con la historia y los recursos del Manchester United, lo que convierte esta misión en uno de los desafíos técnicos más complejos de la historia reciente del fútbol inglés.