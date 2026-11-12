Pochettino lidera la reestructuración de Manchester United tras la partida de Carrick

Manchester United confirma el acuerdo verbal con Mauricio Pochettino como nuevo entrenador. Michael Carrick es destituido tras una racha negativa que sitúa al club en zona de descenso en la Premier League.

El Manchester United ha puesto fin al corto mandato de Michael Carrick como entrenador del primer equipo, un cargo que asumía de manera interina tras la destitución del portugués Rúben Amorim en enero de 2026. La directiva del club de Old Trafford ha notificado oficialmente el cese para iniciar la búsqueda inmediata de un sucesor, señalando la intención de nombrar al nuevo técnico lo antes posible para stabilizar una temporada desastrosa.

El argentino Mauricio Pochettino se consolida como el principal candidato para ocupar el banquillo. Los medios británicos han informado que la entidad y el DT ya llegaron a un acuerdo verbal para que Pochettino se convierta en el próximo inquilino de Old Trafford. Si bien el club no precisa quién ocupará el cargo de manera formal, las fuentes apuntan a que el proceso de contratación está prácticamente cerrado.

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La decisión de separarse de Carrick responde a un rendimiento deportivo insostenible. El United apenas ganó uno de sus diez primeros partidos de la actual Premier League y ocupa el 18º puesto, una posición en zona de descenso con apenas ocho puntos. Esta crisis deportiva ha acabado por costarle el puesto al excentrocampista, quien había sido confirmado el pasado verano tras haber llevado al United a acabar tercero en el pasado campeonato y clasificarlo para la Liga de Campeones.

El acuerdo con Pochettino y su contexto internacional

El DT argentino, de 54 años, llega a Old Trafford con una amplia experiencia en la liga inglesa, fruto de sus etapas al frente de Southampton, Tottenham y Chelsea. Sin embargo, su situación actual es compleja dado que es seleccionador de Estados Unidos, un cargo al que llegó hace dos años. Pochettino condujo a la selección de las barras y las estrellas hasta los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, donde cayó ante Bélgica.

La compatibilidad de horarios es el mayor obstáculo para su llegada inmediata. Hace apenas tres meses, Pochettino firmó un nuevo contrato como DT de Estados Unidos hasta el Mundial 2030. No obstante, el entrenador argentino tiene previsto celebrar una rueda de prensa el viernes, antes del partido de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, momento en el que podría confirmar los detalles de su próxima etapa en Inglaterra.

El declive de Michael Carrick y las cifras históricas

El destino de Carrick quedó sentenciado tras una racha de nueve partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones. Esta mala racha estuvo marcada por un humillante 4-1 contra el Como italiano, debutante en la Champions, lo que evidenció la falta de rumbo táctico del equipo. A pesar de dos resultados finales que ofrecieron cierto respiro, como una remontada contra la Roma tras ir perdiendo por dos goles (3-2) y un empate dramático en Old Trafford frente al Aston Villa con dos tantos en el descuento (4-4), los resultados no bastaron para salvar al técnico.

La directiva del United, bajo el control multimillonario de Jim Ratcliffe, considera que es necesario un cambio radical para alcanzar los objetivos de la entidad. En su comunicado oficial, el club califica a Carrick de leyenda del club y le agradece su dedicación y profesionalidad. Sin embargo, se reconoce que la situación actual, lastrada por un discreto mercado de fichajes, exigía una nueva dirección deportiva.

Impacto en la plantilla y próximos desafíos tácticos

La salida de Carrick lo convierte en el tercer entrenador despedido desde que Ratcliffe asumió el control de las operaciones futbolísticas tras adquirir una participación minoritaria en el club en febrero de 2024. Ahora, la presión recae sobre Pochettino para revertir la situación de un equipo que necesita urgently un técnico con autoridad y experiencia. El Manchester United volverá a la competición el 22 de noviembre, tras el parón internacional, con un desafío crítico contra su gran rival, el Liverpool.

Las reacciones en el entorno del fútbol internacional ya se hacen presentes. Harry Kane, capitán de Inglaterra y antiguo subalterno de Pochettino en el Tottenham, alabó a su exentrenador antes del partido contra Croacia en la Liga de Naciones de Europa. Kane declaró que es un tipo estupendo y un entrenador fantástico, esperando ver qué sucede con su futuro profesional.

El mercado de entrenadores y alternativas descartadas

Mientras el United se prepara para la transición, la prensa inglesa ha identificado otros posibles aspirantes al cargo que han sido descartados o mantenidos en espera. Entre los nombres mencionados por los expertos se encuentran el exentrenador del Newcastle Eddie Howe, el extécnico del Chelsea Antonio Conte y el exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann. Sin embargo, la preferencia del club se ha inclinado claramente hacia la figura de Pochettino debido a su conocimiento profundo del fútbol inglés.

La urgencia por cerrar el nombramiento es máxima dada la proximidad de los compromisos europeos y la lucha para evitar el descenso en la Premier League. Pochettino deberá integrar a su nueva plantilla rápidamente mientras gestiona sus obligaciones con la selección de Estados Unidos. El éxito de esta nueva etapa dependerá de su capacidad para organizar una defensa que ha sufrido numerosas goleadas y recuperar la competitividad que caracterizó al club en temporadas anteriores.