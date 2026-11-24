Escucha el episodio 2 de Colectivo Que Transforma. Aprende estrategias para superar el autosabotaje y mejorar tu negociación interna con la psicóloga experta.

El podcast Colectivo Que Transforma ha publicado su segundo episodio titulado "¿Cómo negociar contigo misma cuando te autosaboteas?". Este programa se ha mantenido activo en la plataforma Linktree durante tres años, desde su inicio en julio de 2023.

Estrategias contra el autosabotaje interno

El episodio dos explora las dinámicas internas que impedidan el progreso personal. El contenido se centra en el diálogo necesario para superar la tendencia al auto-sabotaje. La narrativa invita a la audiencia a establecer una negociación efectiva con su propia identidad.

Also read ¿De qué murió Gabriel Felix, influencer brasileño que falleció en una cancha de futbol?

El material aborda cómo identificar los patrones mentales que generan resistencia. Se ofrece una guía para transformar estas barreras en oportunidades de crecimiento. La propuesta busca empoderar a los oyentes mediante el autoconocimiento.

La evolución de la plataforma digital

Colectivo Que Transforma ha diversificado su presencia digital en varias plataformas. Sus cuentas están vinculadas a Instagram, Spotify y YouTube para maximizar el alcance. La integración en Linktree permite un acceso unificado a todo su contenido.

El archivo del podcast incluye una amplia variedad de temas de desarrollo personal. Además del episodio dos, la serie ofrece guías sobre liderazgo y cambio profesional. Los títulos anteriores abordan desde pedir aumentos salariales hasta dejar hábitos destructivos.

Guías para la negociación profesional y personal

El episodio siete sugiere cómo solicitar un aumento salarial sin miedo. El episodio seis trata sobre negociar la salida de una relación tóxica. El episodio cinco se enfoca en abandonar hábitos dañinos de manera constructiva.

El cuarto episodio proporciona consejos para establecer límites laborales sin parecer conflictiva. El tercer episodio enseña a negociar el tiempo personal sin culpa. El primero explora cómo cambiar el rumbo profesional ignorando opiniones externas.

Principios de liderazgo y abundancia

La serie también incluye episodios sobre liderazgo y visión. El título "Si nace una visión, nace un líder" destaca la importancia de la iniciativa. Otros temas abordan la persistencia frente a la perfección y la resiliencia.

El duodécimo episodio invita a ser un imán de abundancia. El decimotercero despierta el espíritu emprendedor. El vigésimo primer episodio concluye la sección mencionada, enfatizando la presencia y el propósito en el tiempo.