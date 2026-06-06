Poder Judicial busca contratar valet parking exclusivo para altos mandos

La institución argumenta que los espacios reducidos justifican un servicio especializado para estacionar vehículos de mandos medios y superiores, tras declararse desierta la primera licitación.

El Poder Judicial de la Federación busca contratar un servicio exclusivo de valet parking para estacionar los automóviles y camionetas de sus mandos medios y superiores.

La institución argumenta que los espacios de estacionamiento y maniobra en sus inmuebles son reducidos, y que permitir que el personal estacione por su cuenta podría derivar en daños a los vehículos o incluso poner en riesgo la salud de empleados y visitantes. Según la convocatoria, el servicio debe proporcionar personal capacitado y equipos adecuados, garantizando eficiencia y el uso correcto de productos para el cuidado de los automóviles.

La licitación inicial fue declarada desierta la semana pasada, ya que ninguna empresa presentó oferta. No obstante, el Poder Judicial insiste en contratar este beneficio para al menos una docena de trabajadores que se encargarán de estacionar los vehículos en sedes clave como los edificios de Prisma y Florida, así como en el inmueble de Revolución 366. El horario de servicio varía según la sede, pero en algunos casos debe garantizarse prácticamente las 24 horas.

Se establece que los empleados de la empresa adjudicada deberán portar un chaleco con un número de identificación, y que cada vehículo recibido debe ser registrado con un comprobante que acredite su estado al momento del resguardo, recordando al servidor público la importancia de no dejar objetos de valor. El contrato incluye especificaciones detalladas: el personal deberá mantener limpio el montacargas para automóviles y el área de trabajo, usar únicamente los lugares asignados conforme al número de corbatín (identificador), y está estrictamente prohibido mover los vehículos con fines ajenos al servicio.

Asimismo, se exige trato respetuoso entre el personal, prohibiendo el uso de sobrenombros, así como la presencia de estimulantes, drogas o sustancias no prescritas durante la estancia en las instalaciones. A pesar del primer intento fallido, fuentes internas indican que es probable que se relance la licitación, reflejando la prioridad que la institución da a este servicio de estacionamiento vip para sus altos mandos





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