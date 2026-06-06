Poder Judicial de la Federación busca contratar valet parking exclusivo para altos mandos

El Órgano de Administración Judicial lanzó una licitación para contratar un servicio de valet parking dirigido a vehículos de jueces y magistrados, debido a la reducida infraestructura de estacionamiento en sus sedes. El proceso fue declarado desierto, pero se planea relanzarlo.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación ha lanzado una licitación , identificada como OAJ/SEA/DGRM/ITP/011/2026, con el objetivo de contratar un servicio exclusivo de valet parking para los vehículos de altos mandos , como jueces y magistrados.

La justificación principal para esta contratación radica en la reducida disposición de espacios de maniobra en los estacionamientos de diversas sedes judiciales, lo que podría derivar en daños a los automóviles o riesgos para la integridad física del personal y visitantes si se intenta estacionar sin la experiencia adecuada. Este servicio, que no ha sido utilizado en años anteriores por el Poder Judicial, buscaría garantizar que vehículos de mandos medios y superiores sean estacionados por personal capacitado, utilizando equipos apropiados y asegurando eficiencia en las labores.

El anuncio destaca que, debido a la falta de interés de empresas en la primera convocatoria, la licitación fue declarada desierta recientemente, aunque la institución planea relanzarla para concretar la contratación. Las sedes que requerirían este servicio incluyen los edificios de Prisma y Florida, Naucalpan, Reclusorio Norte y el inmueble de Revolución 366, en la Ciudad de México.

Se calcula que serían necesarios al menos doce trabajadores para cubrir la demanda, con horarios que varían según la sede; por ejemplo, en Prisma y Florida el servicio debería operar las 24 horas, los siete días de la semana. Como parte de los requisitos, los empleados de la empresa adjudicada deberán entregar un ticket con talón al recibir cada vehículo, para documentar su estado y resguardo, además de alertar a los funcionarios sobre la no dejada de objetos de valor.

El personal está obligado a reportar de inmediato cualquier anomalía detectada al momento de la recepción. Asimismo, se exige mantener limpio el montacargas o elevador de autos y el área de trabajo. Los trabajadores solo podrán usar los lugares asignados según el número de corbatín (control de acceso). Tienen prohibido lavar, reparar o permanecer dentro de los vehículos, así como mover autos que no sean de servidores públicos del OAJ, salvo los de visitantes.

Cualquier desplazamiento deberá estar estrictamente relacionado con la prestación del servicio, evitando fines ajenos. Esta medida, que busca optimizar el uso de los estacionamientos y prevenir incidentes, refleja la complejidad logística en las instalaciones del Poder Judicial y su disposición a invertir en servicios especializados para su planta directiva





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