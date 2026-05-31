Poder Judicial suspende licitación de control de plagas y plantea estrategia regionalizada

El Poder Judicial de la Federación canceló la licitación nacional de fumigación tras constatar que la proliferación de ratas, cucarachas y otros insectos requiere planes diferenciados por región, con medidas preventivas y productos específicos según el clima y tipo de plaga.

El Poder Judicial de la Federación ha detectado un notable aumento de ratas, ratones, cucarachas y otros insectos rastreros en varios de sus inmuebles a lo largo del país.

Las inspecciones técnicas realizadas por la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento revelaron que la proliferación de esta fauna nociva compromete la conservación de los edificios, el buen funcionamiento de los equipos, la preservación de los archivos y la seguridad sanitaria de los usuarios. Ante esta situación, la entidad había lanzado la licitación nacional OAJ/SEA/DGRM/LPN/015/2026, cuyo objetivo era contratar un Servicio de Fumigación y Control de Plagas para todos los edificios del Poder Judicial.

Sin embargo, la convocatoria fue cancelada después de que los peritos concluyeran que el abordaje debía diseñarse con un enfoque regionalizado, adaptado a los distintos tipos de plagas predominantes en cada zona geográfica. Los estudios técnicos indicaron que en estados con clima templado, como Puebla, Querétaro y Guanajuato, el problema está dominado por cucarachas, roedores y vectores asociados a áreas verdes.

En contraste, en regiones más cálidas prevalecen mosquitos y termitas, mientras que en zonas frías se observan menos infestaciones pero mayor presencia de roedores. Por esta razón, la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento consideró inviable aplicar un único producto químico para todo el territorio.

En su lugar, recomendó un manejo integral que combine insumos específicos para interiores, áreas verdes y elementos estructurales, siempre respetando la normativa oficial en materia de salud y medio ambiente (NOM‑256‑SSA1‑2012, NOM‑232‑SSA1‑2009, NOM‑017‑STPS‑2008, NOM‑018‑STPS‑2015 y NOM‑052‑SEMARNAT‑2005‑SRE). El plan propuesto contempla la utilización de gel insecticida de baja toxicidad y rodenticidas en estaciones de control para los interiores, larvicidas para el control de mosquitos en áreas verdes, cebos granulados para hormigas y tratamientos de suelo contra termitas.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de establecer protocolos preventivos de mantenimiento que reduzcan la aparición de nuevas infestaciones y garanticen la protección de los archivos judiciales. La cancelación de la licitación original no implica la paralización del proceso; al contrario, permitirá abrir futuros llamados a contratación que consideren las particularidades regionales y los distintos perfiles de plagas, asegurando una respuesta más eficaz y económicamente sostenible para el Sistema Judicial Nacional





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