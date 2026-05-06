Pokémon TCG genera polémica con su colección especial y el comportamiento de los revendedores

La reciente colección especial de Pokémon TCG ha causado furor entre los coleccionistas, pero también ha generado controversia debido al comportamiento de los revendedores y acaparadores, que han llevado a la venta elementos de exhibición a precios exorbitantes. Además, se destacan otras noticias del mundo del entretenimiento y la tecnología.

Pokémon TCG ha causado un verdadero revuelo con el lanzamiento de una colección especial que ha generado un gran interés entre los coleccionistas. Esta colaboración, que incluye una variedad de productos como artículos comestibles y figuras de cartón con diseños de personajes populares, se ha agotado rápidamente debido a la alta demanda.

Sin embargo, lo más llamativo es que los revendedores y acaparadores no solo se han llevado los productos de la colección, sino también los elementos de exhibición, como figuras de cartón y pósteres, que ahora se venden en línea a precios exorbitantes. Algunos de estos artículos, como las cajas de cartón vacías que servían para exhibir las botellas temáticas, se ofrecen a precios ridículamente altos, lo que ha generado controversia en la comunidad de coleccionistas.

Un usuario comentó que el nivel de desesperación que hay que tener para robar el material de exhibición es impresionante y patético a la vez. Además, se espera que haya más unidades disponibles pronto, lo que seguramente volverá a atraer la atención de los revendedores. Mientras tanto, en otras noticias, jugadores de PC compran más juegos que cuestan menos de $30 USD en su lanzamiento que los fans de Xbox y PlayStation.

También se especula sobre cuándo se estrenará el tercer tráiler de GTA VI, con un fan que ha pasado tres meses trazando las posiciones planetarias de cada avance de Rockstar para predecir la fecha del próximo adelanto. En otro orden de cosas, Stephanie Nadolny, la actriz estadounidense que interpretó a Goku niño y Gohan en el doblaje al inglés de Funimation, ha sido arrestada y encarcelada por robo, y le han negado la libertad condicional debido a su historial de alcoholismo.

Por último, en plena crisis de hardware, un jugador compró una costosa RTX 5070 Ti en Internet, pero fue estafado y recibió una bolsa con piedras en lugar del producto





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