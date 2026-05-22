La policía de Río de Janeiro decomisó un gran cargamento de más de 200,000 estampas falsas de Panini y playeras piratas de la selección de Brasil para el Mundial 2026. Las imágenes muestran pilas de estampas sobre una mesa, junto a camisetas amarillas de la Seleção con el dorsal 10. Todo el material incautado será sometido a análisis forenses y posteriormente será destruido. La investigación continuará en curso para identificar a sus responsables.

La policía de Río de Janeiro decomisó un cargamento de más de 200,000 estampas falsas de Panini y playeras piratas de la selección de Brasil para el Mundial 2026.

Imágenes difundidas por la policía muestran pilas de estampas sobre una mesa, junto a camisetas amarillas de la Seleção con el dorsal 10. El material incautado será sometido a análisis forenses y, posteriormente, será destruido. La investigación continúa en curso para identificar a los responsables de la fabricación y distribución de la mercancía falsificada. En Brasil, una nación apasionada por el futbol, los cromos de Panini se venden masivamente en cada edición.

Panini anunció que lanzará un nuevo lote de estampas de 'actualización' en la que se espera que figure Neymar. La categoría está relacionada con la geopolítica, ya que el tema principal es la legislación de los derechos de autor y la seguridad ciudadana en los lugares públicos en la ciudad de Río de Janeiro y Brasil en general





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