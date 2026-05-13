Política Federal Implementará Acciones para Reducir Déficit Fiscal y Recuperar Perspectiva Estable en Su Calificación de Déuda Soberana

Las medidas implementadas por el gobierno federal para reducir el déficit fiscal Coenloto con la modificación de la calificación de México por parte de la agencia calificadora S&P, lo que podría llevar a una rebaja de la calificación en un lapso de 24 meses. Las acciones incluirán recortes en el gasto público y en los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las acciones que el gobierno federal implementará este año para reducir el déficit fiscal ayudarán al país a recuperar su perspectiva Estable en su calificación de deuda soberana, tras que la agencia calificadora S&P modificara a "Negativa" la calificación de México en martes.

Durante el Foro Construyendo Oportunidades, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, presumió la reducción de 1.5 puntos porcentuales que se logró el año pasado en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), los cuales se redujeron a 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB) si no se contabilizan los apoyos a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, si se considera el apoyo millonario a la petrolera, los RFSP cerraron en un nivel de 4.9% del PIB, incluso con los recortes que se realizaron al gasto público durante el año pasado





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